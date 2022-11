Mabel Cadena, un ejemplo de perseverancia, rompió con los estereotipos y conquistó Hollywood

Mabel Cadena, un nombre que está sonando y que sonará por bastante tiempo, eso es un hecho, pues a sus 32 años, la mexicana ya logró conquistar Hollywood, y no solo eso, sino el aclamado universo Marvel, regalándonos a Namora en ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Un nombre que se convertirá no solo en uno más, sino en un nuevo referente que abre las puertas a que la gente no se detenga para perseguir sus sueños, pues en realidad, estos pueden lograrse.

Cadena se une a Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio como algunos de los grandes referentes latinos en una industria que tiene un hueso duro de roer. Además, se une a las mexicanas que han formado parte de las producciones Marvel, junto a Salma Hayek en ‘Eternals’ y Xochitl Gómez, a quien vimos hace unos meses en Dr. Strange.

Mabel Cadena antes de convertirse en ‘Namora’

Mitzi Mabel Cadena nació el 23 de septiembre de 1990 en Atizapán, Estado de México, de origen Nahua, pasó la mayor parte de su vida en Minatitlán, Veracruz y habla la lengua náhuatl con fluidez.

Concluyó la licenciatura y maestría en psicología en Universidad Tecnológica de México, posteriormente, inició una nueva carrera, esta vez de actuación en la Academia CasAzul Artes Escénicas Argos, ubicada en Tlalnepantla de Baz.

Inicios en la actuación de Mabel Cadena

Su carrera de actriz comenzó en 2012, donde interpretó a ‘Adela Rosa Chávez’ en ‘Capadocia’ de HBO, posteriormente participó en producciones como ‘El Señor de los Cielos’, 2014, ‘Ingobernable’ donde aparece Kate del Castillo y ‘Monarca’ de 2019.

Se desenvolvió en obras de teatro donde trabajó en ‘Las lágrimas de Edipo’ de Wajdi Mouawad de Hugo Arrevillaga en 2016, colaboró con Sebastián Zurita en ‘Enemigo de Clase’ de 2017 y ‘Manual De Desuso’ de Edurne Goded en 2018.

¿Cómo llegó Mabel Cadena a Black Panther: Wakanda Forever?

Su gran talento y capacidad actoral, la llevaron a proyectos mucho más ambiciosos. Participando en ‘El Baile de los 41′ donde personificó a la hija de Porfirio Díaz, logrando la nominación en los Premios Ariel. Más tarde se aventuró a hacer el casting para interpretar a ‘Namora’ la prima del personaje de Tenoch Huerta, ‘Namor’, ahí, la actriz narró en una entrevista que ni siquiera esperaba que fuera seleccionada, pero que sería una oportunidad ideal para practicar su inglés.

“Yo no sabía ni siquiera los personajes porque a todo le cambiaron el nombre y envié el video, dije: ‘ahora sí, si tengo una oportunidad, va con todo’, y nada, me hablaron un día y me dijeron: ‘felicidades eres parte de la película’, y yo: ‘¿Qué película? ¿Quién es Namora? No entiendo nada’” .

En la película su personaje habla dos idiomas, inglés y lengua maya, lo que representó un verdadero reto para Mabel Cadena.

Mabel Cadena, un nuevo referente de moda y voz de los mexicanos

La actriz comienza a formar parte de portadas de revistas como Elle y a ocupar los titulares de Vogue y otros medios nacionales y extranjeros que la están convirtiendo un nuevo portavoz de los soñadores, de aquellos que se levantan a luchar.

Con looks sencillos compuestos de satín y otros más arriesgados con atuendos de Mugler, podemos ver que Cadena se convertirá en un verdadero ícono de México y Hollywood.