‘El diario de la princesa 3′: ¿Qué fue de ‘Michael’, el galán de Mía en la primer cinta?

Oficialmente es hora de volver al reino de Genovia y es que según The Hollywood Reporter en exclusiva, una nueva película de The Princess Diaries (El diario de la princesa) está oficialmente en proceso gracias a Disney.

La confirmación ha enloquecido a los fanáticos de la franquicia pues es algo que todos han esperado desde hace mucho tiempo. Por supuesto, todos están ansiosos de ver qué fue de Anne Hathaway como Mia Thermopolis en su papel como monarca de Genovia.

En 2016, Garry Marshall, el director de la primera película y de la continuación The Princess Diaries 2: Royal Engagement, dejó más que abierta la posibilidad de una tercera película, sin embargo los planes se archivaron temporalmente tras su muerte ese mismo año.

La conversación se volvió a abrir en 2019, cuando Hathaway confirmó que sí existía un guión para una tercera entrega y que estaba dispuesta a hacerlo realidad. “Quiero hacerlo, Julie [Andrews] quiere hacerlo, Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo”, dijo. “Todos realmente queremos que suceda, es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nos encanta tanto como a ustedes”.

Ahora ha trascendido que es Aadrita Mukerji quien está encargada de un guión para una nueva entrega y que no será ningún reboot sino una continuación.

Aunque se ha dicho que Hathaway aún no tiene un acuerdo para regresar, es obvio que el proyecto no estaría completo sin ella y que si bien por años ha apoyado la idea de seguir con la historia, hay muchas probabilidades de que sea la protagonista de la tercer entrega.

En medio de la celebración por la noticia, los fanáticos no han dejado de indagar en detalles sobre la franquicia y una de las grandes interrogantes desde la segunda entrega fue: ¿qué pasó con Michael Moscovitz?

Michael era hermano de Lilly Moscovitz, mejor amiga de Mia Thermopolis y el interés romántico de ésta en la primer cinta. Michael también era una especie de confidente de Mia pues siempre estaba para apoyarla.

Él estaba perdidamente enamorado de ella pero era invisible ante sus ojos. En medio de su transformación a princesa, Michael sufrió algunas decepciones por el cambio de actitud de Mia sin embargo, su corazón seguía latiendo por ella hasta que al final tuvo su gran oportunidad de un romántico beso.

Para la segunda entrega, Michael “desapareció” de la historia y nunca se supo qué pasó entre ambos pues Mia tuvo que mudarse a Genovia y encontró un nuevo interés romántico en Nicholas Deveraux (Chris Pine).

Quizá Mia tuvo su final feliz con Nicholas y estamos ansiosos por saber qué fue de ambos en la tercer entrega pero en serio ¿qué fue de Michael?

Si bien es probable que no tendremos una respuesta a nivel historia, sí podemos saber el paradero del actor que lo interpretó, Robert Schwartzman.

Después de The Princess Diaries, Schwartzman se enfocó en la dirección de Dreamland (2016), The Unicorn (2018) y The Argument (2020). También apareció en Las vírgenes suicidas (1999), dirigida por su prima Sofia Coppola (así es, el actor que interpretó a Michael es primo de la mismísima Sofía Coppola).

Al igual que su personaje en The Princess Diaries, Robert es músico y es el cantante principal de la banda de rock Rooney. Está casado con la fotógrafa Zoey Grossman.

El actor sigue involucrado en la música pero también en otros proyectos como director y productor. ¿Será que podría aparecer en la tercer entrega?