A 21 años de ‘El diario de una princesa’, así ha sido la transformación de Anne Hathaway

Este 2022 se cumplen 21 años del estreno de El diario de una princesa, una historia que marcó a toda una generación y que puso en la palestra a su protagonista, Anne Hathaway, la cual ha vivido toda una transformación a ojos del público.

Pasó de ser una talentosa joven a convertirse en una de las actrices más consolidadas y probadas de la industria, además de todo un ícono de estilo.

A sus 39 años sigue más vigente que nunca, inspirando a miles con su combinación de belleza, inteligencia y preparación.

La transformación de Anne Hathaway

El papel de Mia llegó cuando ella tenía 19 años y estaba dando sus primeros pasos en Disney. Previamente había tenido éxito como bailarina y como actriz en Get Real (1999), pero un año después todo cambiaría con El diario de una princesa.

En 2000 se lanzaría al mercado esta cinta que se convirtió en todo un boom y fue la primera película en la que participó y llegó a estrenarse, pues antes ya había hecho algunos trabajos que finalmente no vieron luz.

Su otra película, The Other Side of Heaven, también liberada en el mismo año, no tendría tanto eco mediático a pesar de ser la historia real de un misionero mormón en Tonga, pero al ser para la fecha un icono juvenil le llegarían más propuestas.

Con el paso del tiempo se fue ligando a proyectos más serios para construir una imagen más completa como intérprete, que la llevaron a éxitos como Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Guerra de novias, Alicia en el país de las maravillas, Love and Other Drugs, entre otros.

Asimismo, le lloverían nominaciones en los certámenes más importantes del cine con Los Miserables, donde tuvo una gran participación y que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto. Luego ha inscrito su nombre en producciones como Interstellar, Ocean’s 8, Serenity y más.