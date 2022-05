Anne Hathaway lleva un vestido con escote asimétrico y es el ideal para busto pequeño

Anne Hathaway se robó las miradas con cada uno de sus estilos durante el Festival de Cine de Cannes, pues la actriz llevó los mejore looks que marcaron tendencia para este 2022.

La famosa llevó atuendos delicados, llamativos, con colores neutros y también con arriesgados cortes, y es que si algo llama la atención del estilo de Anne es si capacidad para cambiar por completo con cada uno de los looks que decide llevar.

Uno de los outfits más fascinantes que llevó dejó a todos los fanáticos completamente cautivados, ya que se trató de un minivestidos con escote asimétrico, el cual le brindó elegancia pero de una manera muy auténtica y moderna.

Se trató de un minivestido en tonos azules y con detalles metálicos en la zona de la falda, además de un escote con copas marcadas.

La zona del escote no contó con un corte clásico, sino que tenía un toque de asimetría que mezcló la forma corazón con una abertura más marcada en la zona central.

La actriz complementó el look con un makeup no makeup, cabello natural medio recogido y unos zapatos de tacón en tono plateado.

Anne Hathaway deslumbra en cada uno de los eventos

La famosa intérprete de “El diario de la princesa” no deja pasar ninguna oportunidad para verse como una diosa, ya que no tiene miedo de experimentar con todo tipo de looks.

En su versión más elegante, Anne atravesó la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestido blanco en el que la sencillez se convirtió en el elemento más llamativo.

El atuendo era conformado por un crop top y maxifalda, la cual a su vez tenía una larga cola que proporcionó un toque más imponente.

Anne completó el look con un collar azul, maquillaje muy sencillo y ondas naturales en su cabello.