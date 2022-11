“Vendió sus principios”: critican a Shakira por presentarse en el mundial por esta razón

El día de ayer, la estrella pop, Dua Lipa, refrendó su postura respecto al mundial de Qatar 2022, explicando que a pesar de lo que pudiera especularse sobre su posible participación en el evento de inauguración, esta no sería posible, no hasta que los derechos humanos sean respetados en ese país.

Fue a través de un mensaje en sus historias de Instagram que Dua Lipa compartió un mensaje en el que podía leerse lo siguiente:

“No actuaré y no me he involucrado en ningún tipo de negociación para presentarme. Apoyaré a Inglaterra desde la distancia y estoy deseando visitar Qatar en cuanto hayan cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial”.

Las declaraciones de Dua Lipa respecto a Qatar se viralizan

Fueron minutos después de que la cantante publicara este mensaje, que la red se encendió y los internautas comenzaron a dar sus opiniones respecto a los otros posibles talentos que si habrían aceptado. Entre los famosos que fueron duramente criticados, estuvieron el cantante J Balvin, BTS, Shakira y Black Eyed Peas.

Pese a que la música es una de las cosas que mueve y moverá al mundo, algunos fans se mostraron decepcionados por ver a sus artistas favoritos presentarse en un evento, a pesar de que es importante en el ámbito deportivo y en el mundo, su sede ha sido controversial, por ser un país sumamente conservador.

En el mundial de Qatar estarán prohibidas una serie de cosas que en otros países pudieran ser completamente normales, lo principal de ese país es su postura respecto a la comunidad LGBTQI+ donde hay cero tolerancia a sus muestras de afecto.

Tampoco se permitirá el ingreso de alcohol, la vestimenta también es importante, pues hay que cubrir hombros y tobillos; no son aceptados los gritos de celebración, ni las fotografías a mujeres o bien a edificios públicos, entre otras restricciones.

Shakira es duramente criticada por actuar en el mundial de Qatar 2022

Pese a que el público se mostró empático respecto a la separación de Shakira con el futbolista Gerard Piqué, haciendo virales sus temas, enviándole mensajes de apoyo e incluso, llegaron al punto de desprestigiar a su exesposo y su nueva pareja Clara Chía, hay cosas que es importante tener en cuenta, los usuarios no perdonan no importa qué pase.

Twitter Twitter: @nikoaneko

Pronto, los internautas comenzaron a opinar sobre la presentación de Shakira en el mundial de Qatar, diciendo que ella junto con sus compañeros de escenario “habían vendido sus principios para presentarse en la inauguración”.

Otros dijeron que no era posible que hayan defendido a Shakira, para que ella terminara presentándose en “un lugar donde la violencia de género no es castigada, donde las mujeres son enviadas a la cárcel si quedan embarazadas, donde necesitan permiso de los hombres para realizar diferentes tareas en su vida. ‘Revisen a sus ídolos’”.

Twitter Twitter: @BioSaura

Muchos otros, también defendieron a la comunidad LGBTQI+, pues Qatar, es uno de los países que ha mostrado menor empatía hacia estas personas que no han recibido los derechos que merecen.

Habrá que seguir atentos sobre como se desarrollan las actividades del mundial y ver si la colombiana dará alguna declaración al respecto sobre su presentación.