“Campaña pagada por Piqué para desprestigiar a Shakira”: la nueva pelea es culpa del español

Una nueva polémica ronda sobre los acuerdos entre Shakira y Piqué. Ahora salió a la luz una supuesta pelea que ambos sostendrían luego de que sus hijos Milan y Sasha manifestarán su deseo de estar siempre junto a su padre y no irse por completo de Barcelona.

Y es que desde que el español le cedió la custodia a la cantante, ella de inmediato manifestó su deseo de radicarse en Miami donde incluso ya le tiene garantizada la estabilidad y educación a estos pequeños que ahora se encuentran en medio de conflictos familiares que podrían cambiar el rumbo de las decisiones de la barranquillera, pues ellos quieren pasar las navidades con ambos y sin los problemas que les han perseguido desde su separación.

Shakira / Piqué Instagram: @shakira / @3gerardpique

Incluso, se conoció que esto le estaría propinando conflictos hasta al exjugador de Barcelona, pues hasta Clara Chía está molesta, pues ella no quiere que él se aparte de su lado y menos que pase las fiestas decembrinas con sus hijos ni su ex. Por eso, se coló en las redes que existe un nuevo desacuerdo, así como fuertes peleas entre el deportista y la colombiana y todo ello podría tratarse de la continuación de su plan de venganza.

Una vez más Shakira y Piqué se pelean pero ahora se suma Clara Chía

“Campaña pagada por Piqué para desprestigiar su ex, tremenda basura”, “Esta novela parece que nunca va a acabar”, “Creo que la moza no la pasará bien en Navidad”, “Hasta cuando Piqué presiona a Shakira”, fueron algunos de los comentarios que se generaron tras el nuevo desacuerdo que hay entre Shakira y Piqué quienes deberán ser muy inteligentes para no dañar la estabilidad emocional de sus hijos quienes desean tenerlos otra vez juntos.

Sin embargo, aún no hay nada claro, pero el deportista insiste en recalcar que la intérprete de ‘Monotonía’ es quien ha tomado las decisiones radicales de irse por completo de Barcelona y alejarlo de sus retoños. Pero, a pesar de ello, la artista le ha dado opciones sobre las visitas que pueden ser constantes, incluso para Navidad, pero sí dejó claro que no vaya acompañado por su actual pareja.

Esto, sin duda le ocasionan más problemas a Piqué quien se ha mostrado siempre inseparable y sobre todo dispuesto a complacer a su novia de 23 años quien parece ya no está muy cómoda o segura de esta relación. Lo cierto es que el español no duda en siempre culpar a su ex de todo, solo para tratar de tapar sus errores.