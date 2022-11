“Siempre la muestran sentada o con abrigos”: crecen rumores sobre el embarazo de Clara Chía

Una vez más Clara Chía es cuestionada sobre su posible embarazo y todo ello, porque esta joven de 23 años o carece de estilo o realmente disfruta usar tallas muy grandes que ocultan su cuerpo.

Sin embargo, tras saberse que ella está ahora más que nunca disfrutando del amor que le profesa Gerard Piqué, no solo está en cada uno de sus eventos, sino que nuevamente aparece ocultando su silueta lo que reitera la idea de que algo está “tapando” y que no se quiere que aún se sepa para estar tranquila.

“Siempre la muestran sentada o con abrigos, supongo que es cierto que está embarazada”, “Yo creo que ahora sí Clara está esperando un hijo de Piqué”, “La única vez que salió de pie estaba muy abrigada y no se vio nada”, fueron algunas de las reacciones de quienes aún siguen analizando el por qué su relación se dio de forma tan abrupta e inesperada.

Internautas aseguran que Clara Chía está ocultando su embarazo

Desde que Clara Chía salió a la escena pública ha sido muy cuestionada sobre todo por su forma de vestir, pues más allá de que los usuarios aseguren que no posee buen gusto, también reiteran que suele usar siempre prendas oversize que aparte de no hacerla ver femenina, la “afean” y no dejan ver su belleza natural y menos su juventud.

En eso, Shakira la ha opacado más de una vez, pues pese a ella ser mayor que la estudiante de relaciones públicas deja ver que, pese a su sencillez, tiene estilo, está bien asesorada y sobre todo, luce cada vez más regia. Por eso, ante las miradas de los más curiosos, detrás de los atuendos “espantosos” hay algo que se está ocultando y que quizás muy pronto salga a la luz para calmar los rumores y dar certeza de que realmente espera el tercer hijo de Piqué.