Clara Chía no la pensó bien: Piqué llegará a viejo amargado y celándola por ser más joven que él

Las diferencias de edades entre Clara Chía y Gerard Piqué son muy obvias, pues mientras ella tiene 23 él cuenta con 35 años.

Con esto, los internautas en las redes han sacado la conclusión de que el futuro de esta relación no pinta bien, pues una vez que pasen los años, esta rubia chica se seguirá viendo joven, así como atractiva, mientras que el deportista estará cada vez más viejo, amargado y sobre todo celosos de que su pareja luzca mejor que él.

Esto es algo que la estudiante de relaciones públicas no pensó bien y que le podría causar fuertes diferencias o problemas en su relación en la que existen 12 años de diferencia, estilos de vida impares, así como objetivos cada vez más opuestos e individuales entre ellos.

Clara Chía se las verá muy mal con Piqué

“No sabe Clara lo que le viene. No será feliz. Esto es mientras el se cansa, llega a viejito amargado, celando a su mujer joven”, “Esta chica no escuchó ‘Monotonía’”, “Esta relación no prosperará”, “La diferencia de edades los va a perjudicar mucho sobre todo si ella no quiere salir embarazada”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la opinión de una usuaria que le augura un futuro incierto a la pareja conformada por Clara Chía y Piqué.

Incluso, hay quienes aseguran que desde ya se nota la diferencia de edades que hay entre ambos, pues esta chica parece una niña indefensa, mientras que el deportista es un hombre más maduro físicamente y hasta logró formar una familia que dejó por “amor”.

Me da pesar. Los que critican que dejó a Shakira por la edad, la diferencia de Piqué con ella se les olvidó a todos. No sabe Clara lo que le viene. No será feliz. Esto es mientras el se cansa, llega a viejito amargado, celando a su mujer joven. — ℒℯ𝓈𝓁𝒾ℯ, _ser de luz, paz y amor._ ✍🏼 (@leslie_col) November 10, 2022

Esto es algo que también le han criticado a la también empleada de Kosmos, pues ella debe sacar las conclusiones de que así como reemplazó a Shakira le puede pasar a ella sino logra complacer sus gustos e incluso sino logra adaptarse a su estilo de vida en el que estará siempre actuando bajo su sombra dominante.