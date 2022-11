Que siempre sí: Angelique Boyer acepta el reto de ser mamá y sorprende a todos

Angelique Boyer se ganó el cariño del público con su carisma y belleza que la llevaron a ser una de las favoritas de la pantalla chica. La actriz ha sido reconocida por sus protagónicos en telenovelas como Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. También sorprendió con su participación en Imperio de mentiras, adaptación de la serie turca Kara Para Aşk y con Vencer el pasado, al lado de Érika Buenfil.

Su relación con Sebastián Rulli también ha causado fascinación en los fans pues llevan ocho años juntos y aunque no han hablado de planes de boda, han sido un ejemplo de amor y compromiso.

Eso sí, recientemente Angelique sorprendió a todos tras anunciarse que aceptó el reto de ser mamá.

La actriz siempre ha sido muy clara con sus convicciones y la maternidad no ha estado en sus planes. Sin embargo, Angelique finalmente aceptó y ahora será mamá de dos pero no con Sebastián Rulli sino con Danilo Carrera.

La noticia tomó a los fans por sorpresa pero por supuesto todo es parte de la nueva telenovela que protagonizarán Boyer y Carrera y se llamará El amor invencible.

La primera imagen de los protagonistas de #ElAmorInvencible Angelique Boyer y Danilo Carrera la nueva producción de el productor Juan Osorio adaptación de #MarSalgado hoy inició a las grabaciones en está historia escrita por @PabloSinTuiter8 y @sanxpineda @Anboy88 @DaniloCarrera pic.twitter.com/1bTidfgEKw — Bryan Lagranda (@BryanL152) November 8, 2022

En la telenovela Angelique Boyer debutará como mamá de dos hijos

Este nuevo proyecto de Angelique será producido por Juan Osorio y contará una historia llena de amor, pasión y venganza que promete mantener a la audiencia pegada a la pantalla. Al elenco se sumarán Lety Calderón, Marlene Favela, Guillermo García Cantú, Arcelia Ramírez, Víctor González y Gaby Platas.

La ficción apenas comenzó a grabarse y se estrenará en México en febrero de 2023 en horario estelar. Para Angelique, el personaje de Leona ha sido uno de los retos más grandes. “No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer en la presentación oficial, según People.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, reconoció la actriz. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”.

Angelique Boyer ha sido una inspiración para las mujeres que rompen estándares

Con su forma de pensar, la actriz ha derribado las expectativas ajenas sobre lo que debería estar haciendo para ser considerada plena.

Ella ha dejado claro que la felicidad no está únicamente en casarse y tener hijos sino en disfrutar la vida al lado de la persona correcta y enfocarse en perseguir sus pasiones.

En una entrevista para el sitio Mamás Latinas, la actriz reveló que ser mamá no es una de sus prioridades pues está enfocada en su vida en pareja, así como en sus proyectos personales. Eso sí, ha dejado claro que respeta las decisiones de otras mujeres y que no descarta del todo tener hijos en algún momento.