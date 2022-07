Angelique Boyer y Sebastián Rulli no se han casado pero fans aplauden su relación ejemplar

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han estado juntos desde hace 8 años sin embargo, no han dado señales de tener planes de boda.

Esto ha llevado a que constantemente sean cuestionados sobre por qué no quieren dar ese paso y tener un compromiso legal.

Lo que es un hecho es que ambos han formando una de las relaciones más estables del espectáculo, dejando claro que no necesitan un papel que avale su amor. Así lo dejó claro Angelique en una ocasión:

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”.

Recientemente ambos celebraron sus cumpleaños y escribieron los mensajes más lindos junto a fotografías.

“Mi amooor @angeliqueboyer …Hoy festejo tu vida!!!Tu existencia me hace tan Felíz que son infinitos los buenos deseos hacia ti.Que este nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la Salud siempre te acompañe y me permitas agarrarte de tu mando sin soltarte jamás!!Feliz cumpleaños Mi Cielo!!Te Amoooo!!!#queseaelmejorañodetuvida #felizcumpleaños #behappy #teamo #festejandolavida”, escribió el actor en su felicitación.

Por su parte, Boyer dijo: “Vida de mi amor @sebastianrulli ¡MUY FELIZ CUMPLEAÑOS! Hoy muchos celebramos tu existencia y que todos tus deseos se cumplan. Que bendición amanecer a tu lado y que alegría me provoca este día porque nació el ser que más feliz me hace, yo sé que es tu cumpleaños pero el regalo eres tú para nosotros…Amo tu personalidad, la manera en que sobrepasas las situaciones difíciles. Amo a tu familia. Lo positivo que eres. Amo esa sonrisa después de un beso, cuando nuestras miradas se encuentran y me haces vibrar, también cuando cantas, si cuando cantas, cuando nos preparas un asado y cuando me haces llorar de la risa y alburearte es tan divertido”.

Los fans aprovecharon para decirles que son una pareja ejemplar

“El amor más bonito Sebastián y Angelique”. “Que la vida les permita seguir siendo muy felices, juntos y unidos”. “Están hechos el uno para el otro. Me encanta el amor que plasman el uno por el otro, así debe ser siempre”. “Quiero un amor tan bonito como el suyo. Los admiro tanto”. “La mejor pareja. No hagan caso a quienes los presionan con casarse y tener hijos. Ustedes saben lo que tienen”. “La relación más hermosa”, expresaron usuarios.

Con su forma de pensar, la actriz ha derribado las expectativas ajenas sobre lo que debería estar haciendo para “alcanzar el éxito” como mujer. Ella ha dejado claro que la felicidad no está únicamente en casarse y tener hijos sino en disfrutar la vida al lado de la persona correcta y enfocarse en perseguir sus pasiones.

En varias ocasiones, la pareja ha demostrado que su compromiso es serio sin importar si están casados o no.

Rulli y Angelique no pierden la oportunidad de plasmar el amor, admiración y respeto que tienen por el otro; tres puntos clave en toda relación sana y exitosa.

En 2021, la actriz dijo al programa Hoy que no necesita seguir los conceptos que la sociedad ha impuesto sobre casarse para ser plena.

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’”, aseveró.

Y agregó: “Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”.