“Abusaron del filtro”: se burlan del video de Thalía y ella los calla de la mejor manera

La reina del pop latino, Thalía, fue la invitada especial a la celebración de los 100 episodios de Pinky Promise, programa de entrevista y retos, transmitido por Youtube y conducido por Karla Díaz.

Y en que en esta ocasión la esposa de Tommy Mottola no solo se sinceró respecto a varias facetas de su vida hasta ahora desconocidas como que nunca tuvo un buen beso en los melodramas, los momentos más difíciles de su carrera o el significado que tuvo su madre en su carrera, pues la consideró como una visionaria y un fuerte pilar en su vida.

Todo era “color de rosa” y las risas no faltaron en el clip, que pese a que todavía no cumple 24 horas, ya recibió 127,876 views y cientos de comentarios positivos y alentadores de parte de los seguidores del programa como:

“Está padrísimo el vestido de Thalía, sin duda se vistió para hacer honor al nombre del programa “Legends”. “¿Queda claro porque Thalía ha llegado tan alto?... Es una mujer súper inteligente, coherente y al escucharla puede darse uno cuenta que tiene filosofía de vida maravillosa. La admiro tanto, jamás me apenaré de mi ídolo...”. “Amé este capítulo con la gran Thalía. Mujer disciplinada, optimista e inteligente, sin duda una gran representante de México en el mundo”. ”Que maravilloso es ser fan de una artista como Thalía, una mujer auténtica que siempre se reinventa y nos trae novedades. Además de ser una gran inspiración por siempre luchar para lograr sus objetivos”. “Guste o no el trabajo de ella, Thalía es top top por siempre. Ahora que vivo en Asia me doy cuenta que a cualquier país que vaya, conocen México por Marimar. Que increíble la fama, el impacto que Thalía va a tener por siempre”.

Sin embargo, aunque todo parecía ser miel sobre hojuelas, algunos internautas sacaron su lado más cruel para comparar a la intérprete de “Piel morena” y de “arrasando” con lo que coloquialmente en México se denomina una tía, es decir, ese familiar que todos tenemos y que regularmente es mayor en edad.

Esto debido a que en un fragmento, Thalía mostró lo que carga en su bolso y es que fue sacando una serie de objetos inusuales, pero que ella usa: una luz para tomarse fotos, un tripié y una plancha para el cabello se robaron cámara.

Pero eso no fue lo único que desató la burla de los internautas, pues no dejaron de comentar que había abusado del filtro, pues su piel lucía muy “rejuvenecida”: “Le pusieron filtro extra suavizante de piel a la entrevista completa”, fue uno de los mensajes que se leen.

Sin embargo, ella no se quedó callada y respondió de la forma más elegante y divertida posible, pues en una dinámica sobre “verdad o reto”, se cuestionó sobre si alguna vez se había arrepentido de subir algo a redes sociales y reveló que sí.