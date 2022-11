Thalía se sincera: Me siento de 28 años y ya no me callo nada

Thalía mostró su lado más irreverente este viernes 4 de noviembre con su sencillo promocional Psychobitch, canción con la que quiere mostrar todos sus ángulos como mujer. La cantante aprovechó para sincerarse en el podcast Pinky Promise y hablar sobre su vida, sus cambios, logros y lo que esconde en su cartera.

La estrella sostuvo en el programa conducido por Karla Díaz que esta canción es muy coherente con lo que ella es. Afirmó que durante todos los años de su carrera recibió portazos en la cara, le dijeron que no y le trataron de romper sus sueños, pero eso no la detuvo para continuar luchando por ellos.

“Prefiero seguir la felicidad y hacer coherencia con quien soy (…) Yo creo que cuando te aceptas como tú eres y te liberas, tienes todos los ángulos del diamante: el ángulo que brilla, el suave, el protector el psychobitch. Un ser humano tiene un Psychobitch, un ser humano tiene un poco de todo y creo que hace coherencia con la mujer que soy y con la piel que llevo puesta hoy. Eso la gente lo aprecia, cuando eres honesta, no estás cantado algo porque esta trend”, manifestó la artista desde Estados Unidos.

Psychobitch confesó que la canción estuvo lista hace dos meses atrás, pero que no la había sacado porque le faltaba algo que la representara a ella: “Faltaba la Thalía, y esta es la que siempre ha sido: la suave, la amorosa, la romántica, pero también la desmadrosa, la cañona, la sexual, esa mujer irreverente, que rompe regla. Es el mix total de las dos”, detalló a Karla.

‘Me siento de 28 años’

La actriz de 51 años confesó que se siente más joven que nunca, y que la experiencia de los años le enseñó a sacar lo que tiene por dentro. Manifestó que por años calló porque quería agradar, quedar bien y que la aceptaran.

“El cambio en definitiva es del vehículo, el cuerpo; por la esencia es el conductor que sigue siendo el mismo, el alma. Mi alma de niña, de coherente, de traviesa, de niña dolida, de niña ingenua, de niña queriendo poner sus límites, esa sigue vigente. Me siento de 28 años, pero el carro que estoy manejando necesita refracción, hay que arreglarlo, hay que estar siempre tunning, tunning; pero eso siento”, reveló.

Thalía dijo que su niña siempre vive adentro, y una forma de mantenerlo presente es llevando a diario en su cartera un pequeño osito para “recordar siempre a la niña Thalía de Santa María de la ribera”, barrio ubicado en Ciudad de México.

“Lo agradezco tanto porque estar en contacto con tu ingenuidad, con tu niñez y hacer pases con esa niñez y perdonar a la gene que en algún momento te dañó, te dejó, te abandonó es tan importante para dar el siguiente paso en tu vida y liberarte”, reflexionó la intérprete de “Arrasando”.

Ya no hay silencio

La estrella mexicana se describió como “muy phycobitch, soy muy cañona, entonces, me tengo que súper controlar y respirar porque sí de pronto me detonan varias cosas como la impuntualidad, no la tolero. Que me desorganicen las cosas, porque entre mi desorden tengo un orden y de pronto que alguien mueva algo”.

“No me gusta saber la verdad del 1 al 10 y que en la cara te están diciendo una mentira. Tú te sabes totalmente el libreto, lo leíste 20 veces y te lo siguen diciendo en la cara. Eso es algo que me saca. He aprendido a decir las cosas en la cara, ya no me las trago. Ya no. Prefiero verme muy psychobitch. (...) Tienes que decirlo de una forma que sea elegante, te represente, pero sobre todo que te respete, que no te dejes pisotear”, ´puntualizó.

Lo que esconde en su cartera

La cantante también confesó que es fanática de los unicornios, y que tiene unos 1.000 coleccionados, así como 500 Barbie. Y mostró a todos las cosas insólitas que lleva siempre con ella en su cartera: una luz, trípode, micrófono, plancha para el cabello, perfume, una gorrra, antibacterial, ambientador, mentas, audífonos y pastillas para la migraña.