Narcisismo, monotonía y más; Shakira expone las claves de su ruptura con Piqué

Shakira nunca ha callado sus emociones cuando se trata de hacer música. Y es que no importa si es una balada, un reggaetón o una bachata, ella siempre llena sus letras y videos con metáforas en las que queda plasmado lo que ha vivido. El estreno de ‘Monotonía’ ha sido un bombazo y es que todos esperábamos que la colombiana contara todo lo que sucedió con Gerard Piqué.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah). Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”, reza la canción.

Es evidente que la intérprete está rota, su corazón literalmente se sale de su pecho por el dolor. Shakira misma hace referencia a que Piqué le dio “el tiro de gracia”. La vemos en el suelo, vulnerable y con la mirada perdida.

Romper una relación es un proceso difícil que no sigue una regla absoluta. En un momento puedes no sentir nada y al siguiente puede doler en lo más profundo.

Fueron meses de especulaciones sobre la infidelidad de Piqué e incluso llegaron a señalar que “era de esperarse” porque ya cargaba con mala fama y hasta porque había una gran diferencia de edad entre ambos, además de que venían de mundos “diferentes”.

Shakira es clara con ‘Monotonía’. Estos fueron las claves de la ruptura que quedaron expuestas y que puede pasarle a cualquiera.

Narcisimo

“De repente ya no eras el mismo (El mismo). Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo). Te olvidaste de lo que un día fuimos”, dice una estrofa.

Un narcisista es alguien que busca que todo gire en torno a su persona. Tiene un sentido inflado de su propia importancia y una profunda necesidad de admiración. Sin embargo, detrás hay una frágil autoestima.

Los estudios muestran que en una relación con un narcisista, es más probable que enfrentes conductas manipuladoras y menos probable que pueda haber un compromiso a largo plazo. No son empáticos con tus necesidades y no son conscientes del impacto que sus acciones tienen sobre tus emociones.

Una relación estable siempre necesitará responsabilidad afectiva, la cual incluye la empatía para entenderse mutuamente y dejar de culpar al otro por las emociones y malas decisiones.

Relación unilateral

“Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”

Una relación es de dos, una sola persona no puede cargar con el peso de todo. Cuando todos los planes, decisiones y demás repsonsabilidades dependen de ti, entonces es una relación unilateral y por lo tanto, no puede haber estabilidad. Dar todo y no recibir nada a cambio, no es una dinámica saludable.

Monotonía

“Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario”

Shakira no dudó en mencionar la monotonía como un detonante de las diferencias con Piqué. Las relaciones pueden llegar al punto de quiebre cuando todo se vuelve familiar y rutinario. Es cuando comienzas a sentir que estás atrapada o estancada.