Las hijas de Sarah Jessica Parker ya superaron a su mamá en estilo: Carrie estaría orgullosa

Sarah Jessica Parker es quizá uno de los íconos de moda más prominentes del mundo del espectáculo y es que desde que comenzó su historia el Sex and the City, nos ha cautivado a todos con los looks de ensueño que utilizaba dentro y fuera de las cámaras.

A sus 57 años, la actriz sigue deslumbrando a donde quiera que va, y su carrera sigue vigente, con la secuela de And Just Like That!, que se transmite a través de HBO Max.

Las hijas de Sarah Jessica Parker heredaron su gusto por la moda

Marion y Tabitha, las mellizas de la actriz, están por unirse al club de los hijos más fashionistas de los famosos. Podemos verlas utilizando los zapatos de la marca de su mamá “SJP”, mismos que se distinguen por contener toques de glitter que dan un toque fresco y chic a los outfits de quienes los usan.

La verdadera sorpresa fue, cuando se robaron la atención de las cámaras durante la premiere de Hocus Pocus 2, donde Sarah Jessica Parker interpreta a Sarah Sanderson.

Las mellizas de la actriz rompieron con el estereotipo de que los mellizos utilizan looks que hacen match, para expresar cada una su forma de ser a través de prendas completamente distintas y mostrando más de ellas y su gusto por diferentes piezas de ropa.

¿Cuál fue la elección de ropa de las mellizas de Sarah Jessica Parker para la premiere de Hocus Pocus 2?

Marion utiliza un vestido corto tipo tornasol en color morado con tonos brillantes que esconden cierta magia en su vestimenta, además de unos zapatos de correa con abertura al frente en color morado de con pedrería alrededor.

Por otro lado, Tabitha, muestra un lado tierno con un vestido de manga abultada, de tipo casual, más unos zapatos morados que parecieran tener una galaxia en ellos.

Las hermanas optaron por dejar su pelo suelto y ondulado con maquillaje natural.