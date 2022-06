“No me preocupa envejecer”, Sarah J. Parker se rebela contra la presión “sexista” que vivimos las mujeres

Sarah Jessica Parker es una de las actrices más exitosas que se dio a conocer en su papel de Carrie Bradshaw en la famosa serie Sex and the City.

La actriz tiene 57 años y es un icono de elegancia y belleza, que no teme envejecer, y lo hace con el mayor estilo.

Sarah se ha dejado las canas, y presume sus arrugas sin temor y con seguridad, dando una gran lección de amor propio.

Pero, muchos en redes no la perdonan, y critican constantemente, a lo que ella no presta atención, y por el contrario, sigue dando una poderosa lección a todas las mujeres.

Sarah J. Parker nos enseña a no temerle a los años

Durante una reciente entrevista con InStyle, la actriz dejó claro que no le importa que la critiquen por sus arrugas y canas, ni le preocupa envejecer.

“No pienso en ello. Es la pura verdad. Me veo obligada a pensar en ello por lo que hago para ganarme la vida y porque otras personas parecen querer que piense en ello o están pensando en mi edad”, dijo de forma contundente Sarah.

Además, destacó que la presión que tenemos las mujeres por envejecer es algo sexista, pues los hombres no pasan por lo mismo y nadie los critica.

“Yo no tengo ansiedad por ello(envejecer) y no es que sea mejor que las que sí la tienen, porque creo que la ansiedad es legítima y está bien planteada, ya que hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento. Me confunde el hecho de que no hablemos de los hombres de esa manera. Me resulta extraño que sigamos siendo tan transparentemente sexistas sobre estas cosas”, dijo.

Sarah Jessica Parker prueba que es inevitable envejecer y debemos dejar de temerle a los años, solo debemos recibirlos con la mejor actitud, y sentirnos bien con nosotras mismas.