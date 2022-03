Medias y tacones, la tendencia que Sarah J. Parker impone para mujeres de 50 este 2022

Sarah Jessica Parker no solo es de las mejores actrices de Hollywood, también se ha convertido en todo un icono de la moda desde los 90, hasta la actualidad.

Desde que le dio vida a Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, a finales de los 90, hasta el reboot, And just like that, la famosa es un ejemplo de elegancia y estilo.

Faldas, vestidos, pantalones, y jeans, son algunas de las prendas que la famosa lleva a sus 57 años, y con los que impone tendencias.

Recientemente, la famosa llevó un look con el que ha impuesto tendencias para este 2022 para las mujeres de 50 años o más.

Sarah Jessica Parker impone tendencias para mujeres de 50

La celebridad llevó unas medias rosadas Gucci con unos tacones dorados, combinando dos prendas que quizás muchas no se atreverían a llevar, de la forma más chic y moderna.

Esta combinación la llevó con una falda midi floreada, y un blazer largo de cuadros en blanco y negro, con detalles rojos, y su cabello lo llevó suelto y liso.

Así, la celebridad demostró que puedes salirte de tu zona de confort con estilo y elegancia, y ser la más original este 2022 a tus 50 o más.

“Amé este look de Sarah, es tan linda”, “wow ella siempre imponiendo tendencias”, “admiro a esta mujer y sus looks arriesgados”, “jamás me atrevería a ponerme algo así, pero ahora que lo vi en ella lo puedo considerar”, y “solo a Sarah le quedaría tan bien unas medias con tacones”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa es la reina de los tacones, y es que además, tiene su propia tienda en Nueva York llamada SJP Collection, que tiene miles de zapatos lujosos y glamurosos que la famosa usa en todos sus looks.