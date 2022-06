Sarah Jessica Parker se sinceró sobre su enemistad con Kim Cattrall

La enemistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall quedó acentuada tras el estreno de And Just Like That donde la gran ausente fue la actriz que le dio vida a Samantha.

La amistad que presumían en pantallas Carrie Bradshaw y Samantha Jones nunca superó la ficción, pues en la vida real sus intérpretes están muy lejos de ser amigas.

Tras el regreso de las neoyorquinas más famosas a las pantallas y a la espera de la segunda entrega de And Just Like That, Sarah decidió hablar sobre la ausencia de Samantha y su relación durante una visita al Podcast de The Hollywood Reporter.

¿Qué pasó entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall?

La famosa contó que su enemistad data de del año 2017 momento en que se planeaba la tercera película de ‘Sex and the City’ pero Kim no estaba dispuesta a realizar lo que pedía la producción, lo que generó un clima de incomodidad dentro del elenco.

“Es muy difícil hablar sobre la situación con Kim porque he tenido mucho cuidado de no querer decir algo que sea desagradable, porque no es la forma en que me gusta llevar conversaciones tan complicadas como esta” explicó.

Según Parker la cinta no se realizó debido a las demandas contractuales que Cattrall hizo al estudio Warner Bros.

Sarah Jessica Parker spoke to THR at length about the rift in her relationship with her #SexandtheCity co-star Kim Cattrall and why Cattrall was not asked to be part of #AndJustLikeThat https://t.co/dtHRtyPvp0 pic.twitter.com/e0K3N1VkqK — The Hollywood Reporter (@THR) June 2, 2022

“No se sentían cómodos reuniéndose donde ella quería. Así que no hicimos la película porque no queríamos hacerlo sin Kim. ¿Nos decepcionó? Por supuesto. Pero sucede”, agregó.

Sus palabras contrarrestan lo comentado por Kim a la revista Variety, donde dijo que ella fue quien rechazó el guion de la tercera película de ‘Sex and the City’.

De igual manera, la famosa calificó la enemistad que mantiene con su ex compañera como ‘’muy doloroso’'.

“Pasé muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todos en el plató, para cuidar a las personas, para ser responsable con las personas, tanto con mis empleadores como con las personas de las que siento que soy responsable Como productor del programa. Y simplemente no hay nadie más de quien haya hablado yo de esta manera’', agregó.

Sarah no menospreció la importancia de Samatha en la serie pero asegura que no se le pidió volver.

“No le pedimos que fuera parte de esto [And Just Like That...] porque dejó en claro que eso no era algo que quisiera perseguir, y ya no se sentía cómodo para nosotros, por lo que no se nos ocurrió. Eso no es ‘golpearla’, es solo aprender”, sostuvo.

La actriz aprovechó para aclarar que jamás hubo una pelea de golpes entre ella y Kim como se había comentado.