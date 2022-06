Sarah Jessica Parker y más famosas que piden dejar de enaltecer los signos de la edad como algo extraordinario

La sociedad ha sido muy buena para ejercer mucha presión sobre la imagen que debemos tener “a cierta edad”. Nos ha hecho creer que dejar nuestras canas, arrugas y manchas “al descubierto” es una condena que hace que dejemos de ser deseables ante los ojos de los demás. Esto por supuesto no es verdad y tenemos que seguir rompiendo con esos estigmas.

Sin embargo, el movimiento body positive, que ahora ha incluido la aceptación de la edad, parece estar llegando a otro extremo en el que aceptar el paso del tiempo es un acto de valentía.

Sarah Jessica Parker ha sido una de las famosas que ha dejado ver sin complejos su cabello platinado y arrugas, poniendo un alto a quienes sólo se dedican a condenar a las mujeres por esto.

El año pasado, en medio del auge por las grabaciones del reboot de “Sex and the City”, la actriz puso un alto a quienes la llamaron “descuidada” con un amable recordatorio sobre lo inevitable del paso de los años y cómo las mujeres somos más castigadas.

Ahora la actriz ha vuelto a poner el tema sobre la mesa pidiendo que dejen de llamarla “valiente” por dejarse ver con esas canas y arrugas.

“Se convirtieron en meses y meses de conversación sobre lo valiente que soy por tener canas”, dijo la actriz de 57 años a Allure. “Yo estaba como, ‘¡Por favor, por favor aplaude el coraje de otra persona en algo!’”.

Para la actriz, mostrarse al natural debe ser algo que se normalice, no que se enaltezca como si fuese una hazaña extraordinaria.

Ciertamente en estos tiempos tan llenos de prejuicios parece algo extraordinario salir a la calle sin temor al qué dirán por no haber teñido nuestro cabello o maquillado nuestras manchas y arrugas pero es momento de entender que es algo normal y que no tendríamos que ser señaladas ni aplaudidas por ello.

Parker le dijo a InStyle y Allure que está convencida de que el estrés de las mujeres por envejecer proviene de la misoginia. Agregó: “Creo que la ansiedad es legítima y está bien ubicada porque hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento”.

La actriz ha sido reconocida por su gran talento histriónico pero también por ser muy honesta respecto a su visión de la imagen corporal. Ella fue una de las famosas que sucumbió a la presión de verse siempre joven y hermosa, lo que la llevó a someterse a procedimientos que le hicieron mucho daño. Por eso hoy, no teme decir que la verdadera clave de la belleza y la juventud “eterna” está en simplemente aceptar el paso del tiempo y tener un estilo de vida equilibrado.

“Esta vida, la única mía, no se debe desperdiciar escuchando a faquires que están promocionando las formas más nuevas y científicas de detener o ralentizar el proceso de envejecimiento. Estoy hablando de ser consciente y cambiar hábitos que no son saludables. Fumar, comer en exceso, demasiado sol, no dormir lo suficiente o beber agua. El proceso real de envejecimiento es inherente a nuestra humanidad y a pesar de los miles de millones de dólares que se gastan en todos los extremos del espectro ideológico y financiero, etnia, medio ambiente, clima ... todo termina igual "

— Jamie Lee Curtis