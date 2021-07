Sarah Jessica Parker nos enseña que mostrar las canas al natural está de moda

Mostrar y sentirse orgullosa de las canas está moda, y si no, Sarah Jessica Parker se propuso la misión de normalizarlas en sus recientes apariciones para grabar la nueva versión de Sex and the City en la que se alejó de su clásico tinte rubio y le dio paso a la naturalidad.

Sin duda, que una referente de estilo de su calibre tome esa decisión no es más que una buena noticia para el movimiento ‘age positivity’, que busca que las mujeres acepten y amen la edad que tienen, envejeciendo con orgullo y sin complejos.

Sarah Jessica Parker apareció por las calles de Nueva York con sus canas al descubierto

Primero, en las imágenes que circularon del reboot de la clásica serie que regresará de la mano de HBO Max, en la que fiel a su estilo fashionista, la actriz de 56 años desfila sus outfits al lado de sus compañeras en la ficción, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

En ellas, la también empresaria de moda dejó sus raíces al descubierto en la que se asoman las canas y luego su melena va degradándose con la técnica de balayage a un rubio claro, ideal para comenzar la transición a dejarse toda la melena grisácea como ya han hecho otras celebridades: Helen Mirren, Jamie Lee Curtis o Diane Keaton.

Más tarde, Sarah Jessica Parker apareció tomándose un café con su amigo, Andy Cohen, por las calles de la metrópolis estadounidense, en la que se ven sus raíces más pronunciadas con la cabellera sujetada con una coleta, y que el mundo alabó como un gran gesto para enseñarle a las demás que no hay nada de malo en ellas, reseñó Elle.

