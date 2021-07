Sarah Jessica Parker comparte sus tips para ser una mujer elegante y bien vestida a los 50

Hablar tanto de Carrie Bradshaw como de Sarah Jessica Parker es hacerlo de dos referentes de la moda. La primera llegó a completar a la segunda para elevarla a ser una referente de estilo, aunque claro está que sin la elegancia y la clase de Parker, jamás el personaje de The Sex and the City hubiese alcanzado el nivel de culto que actualmente posee.

Como sea, la actriz estadounidense de 56 años sabe bastante bien cómo resaltar sus atributos, armar buenas combinaciones y parecer estar metida en una cápsula de tiempo porque jamás ha dejado de lucir fabulosa. Lo bueno, es que como toda gurú, tiene sus secretos que ahora salieron al público.

Los trucos de Sarah Jessica Parker para verse impecable a los 56 años

Un toque de color

Como cualquier fashionista, la productora de cine y televisión tiene en su armario muchas piezas en colores neutros a las que le saca provecho en miles de looks. Sin embargo, cada vez que sale a la calle utiliza prendas que rompan con esa línea monocromática porque los tonos vivos hacen rejuvenecer a la mujer. Un bolso, zapatos o en un blazer son válidos.

Nunca dejes de atreverte

Los brillantes y las prendas atrevidas son parte de sus innovaciones.- Instagram @isarahjessicaparker.

Todas recordamos la extravagancia de Carrie en la serie y las películas, armando outfits que solo existirían en su mente, pero hay algo de eso en Sarah Jessica Parker también. En su caso, le gusta mucho vestir con prendas brillantes o que tengan lentejuelas para lucir sofisticada en los grandes eventos. Apunta este tip para tus citas nocturnas.

Siempre hay espacio para los básicos

Sal a la calle con tu look casual pero no olvides un buen bolso, peinar tu cabello y lucir un maquillaje fresco.- Instagram @isarahjessicaparker.

Si esta ‘it girl’ anda caminando por las calles de Nueva York con vaqueros y una camiseta, ¿por qué tú no? Una regla del buen vestir es adaptarse a las ocasiones y los lugares, así que ella aprovecha sus compromisos casuales para ir cómoda, fresca y relajada, sin dejar de verse bien.

También le gusta incorporar detalles masculinos a sus outfits, pero siempre cuida el resto de su look, apunta Elle.

Un buen blazer

La actriz siempre le da más elegancia a sus outfits con abrigos a la moda.- Instagram @isarahjessicaparker.

Por último, si hay una cosa que no le falla nunca a la celebridad es vestir con una buena chaqueta o blazer para coronar el look. Estos tienen el poder de elevar inmediatamente cualquier combinación, por lo que una de sus recomendaciones es tener de varias formas, texturas y colores.

