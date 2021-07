Las reglas de oro para incorporar tenis a todos tus looks y siempre lucir elegante

Los tenis dejaron atrás su fama de deportivos o casuales y ahora es posible que acompañen cualquiera de nuestros looks sin problemas. Desde ir al trabajo, ver a las amigas o ir a una cita romántica, sin aprendes a combinar este tipo de calzado siempre podrás ir cómoda y elegante.

Definitivamente, las mujeres de esta generación amamos no tener que ir en tacones a todos lados y sentirnos empoderadas con nuestra estatura, imponiendo nuestras reglas de estilo.

Cómo combinar tenis en todos los looks sin fracasar

Siempre prefiere lo clásico

Los tenis blancos y básicos son una inversión duradera.- Pinterest Life with Jazz.

Este, además es un tip para tener prendas versátiles que vayan con varios atuendos sin tener que invertir grandes sumas de dinero. Consiste en que a la hora de ir de compras te decantes por modelos sencillos y clásicos, sin detalles, logos enormes o colores pues te servirán con todo. Glamour recomienda diseños convencionales y sobrios porque menos es más.

Crea balance tus outfits

No tienes que renunciar a tus prendas chic y las que más te gustan.- Pinterest.

A menos que tu intención sea verte 100% deportiva, para combinar los tenis en tus looks casuales es importante que no renuncies a esas prendas elegantes o chic que tanto te gustan. De esta manera, habrá un favorecedor equilibrio entre lo formal y lo sporty chic, como han puesto de moda influencers de la talla de Kylie Jenner o Bella Hadid.

Los detalles marcan la diferencia

Antes de salir de casa revisa que tus tenis estén impecables.- Pinterest 2020AVE.

Y cuando nos referimos a esto no significa que agregues accesorios a tu look (que no está mal) sino que cuides que tus tenis siempre estén impecables y limpios. Esto denota higiene, sofisticación, formalidad y elegancia. Asimismo, es vital que estén en buen estado y para ti sea fácil de andar con ellos.

