Prendas básicas para armar looks de oficina como una experta y brillar en el trabajo

Aquella que se identifica con adjetivos como coqueta y elegante, lo es en la calle, en la casa y por supuesto, en el trabajo, un sitio al que destinamos la mayoría de nuestro tiempo, por lo que no está mal lucir impecable. Para esa misión, hay que tener prendas básicas que nos permitan armar looks de oficina cómodos y versátiles.

No es necesario tampoco tener un armario enorme, solo escoger concienzudamente nuestras inversiones, pues muchas de esas elecciones te servirán para tu vida fuera de estos compromisos.

Prendas básicas para armar looks de oficina

Una camisa blanca

Podrás armar cualquier look con una camisa blanca.- Pinterest Aritzia.

Es una elección clásica de la moda, dentro y fuera de las reuniones laborales. Así como te sirve con tu pantalón o tacones, también se lleva con minifaldas y sandalias. Es un ‘must have’ que no te quedará mal. Puede ser con diseño de lazo en el cuello para que le dé un toque romántico, pero profesional.

Un blazer en tonos neutros

El blazer negro es un básico sin importar la edad.- Pinterest Mammma Stillo.

Siguiendo la misma norma de aprovechar todo al máximo, debes tener en tu clóset un blazer que te salve en los momentos más formales y elegantes, así como también te permita tener más abanico de opciones a la hora de vestir, ya que si tienes una blusa de tirantes reveladora, con un blazer podrás cubrir más piel y te servirá sin problemas.

Mocasines

Unos mocasines siempre te harán lucir elegante y andar muy cómoda.- Pinterest Fashion Jackson.

Seamos realistas: no siempre vas a querer ir al trabajo en zapatos altos. Por esto, en las prendas básicas para looks de oficina es fundamental el calzado bajo, que no deja de ser formal, como los mocasines, los oxford o las bailarinas. Estos pueden tener un pequeño tacón y si son en tonos neutros, los podrás llevar a diario.

Pantalones culotte

Lucen sofisticados y no creerás los cómodos que son.- Pinterest Pam Arias.

De hecho, para ir cómodas y bien vestidas al mismo tiempo, compra pantalones anchos aprovechando que regresaron a las tendencias. Juega con modelos culotte y palazzo dependiendo de tu look, y será prácticamente como ir en una pijama muy elegante a cumplir con tu deber.

