4 tipos de blusas básicas que les servirán a las mujeres para todos sus looks

Verse bien con poco presupuesto no es una quimera, puede ser una realidad si inviertes en prendas básicas a la que puedas sacarle provecho en tus looks. Por ejemplo, en el armario de las mujeres no pueden faltar blusas de buena calidad porque te servirán para cada ocasión.

Desde ir al trabajo muy formal hasta reunirte con tus amigas en un plan relajado, hay ciertos modelos que te harán ir elegante a cualquier lugar.

Los cuatro modelos de blusas básicas para mujeres

Blusas de seda

Lucirás legante inmediatamente.- Pinterest Walk in Wonderland.

Para Vogue México esta prenda es imprescindible y la historia de la moda así lo confirma. Desde los 1800 las blusas han ido incorporándose a los armarios de las mujeres hasta convertirse en opciones básicas hoy en día, entre las cuales siempre figuraron por su sofisticación, lujo y feminidad como ninguna otra. Son costosas, pero valen la pena la inversión.

Blusas con encajes

Ideal para armar looks románticos y muy femeninos.- Pinterest Joy.

Para esos looks románticos y delicados debes tener una en tu clóset, preferiblemente en tonos claros pues así podrás sacarle mucho provecho especialmente para tus compromisos diurnos. Los tejidos bonitos agarran furor en la primavera-verano y no necesitan muchos accesorios para lucir increíbles.

Blusa blanca clásica

Debes tenerla sí o sí en tu clóset.- Pinterest Faherty Brand.

Cualquiera. No importa si tiene mangas bombachas, botones, pinzas o cualquier otro elemento. Es un básico rotundo de la moda que nunca pierde vigencia, sin embargo, ten en cuenta que mientras más lisa sea, pues mucho mejor. Desde jeans, pantalones negros o hasta shorts, va absolutamente con todo.

Blusas wrap

Lucirás mucho más estilizada.- Pinterest Maria Vizuete.

Por último, apunta a tu lista de modelos de blusas básicas para mujeres este tipo de diseño que es muy beneficioso especialmente para chicas curvy o con mucho volumen en el pecho puesto que les ayuda a resaltar de forma femenina el escote mientras que la cintura se ve diminuta. Disimula la panza y estiliza, así que se convertirá en tu favorita a la hora de una salida.

