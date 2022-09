Milly Alcock se despide de Rhaenyra pero se coronó como la ganadora de ‘House of the Dragon’

Desde que House of the Dragon (“La Casa del Dragón”) llegó a las pantallas de HBO Max el 21 de agosto, ha sido un éxito rotundo y parece haber sanado las heridas que dejó en los fans el final de Game of Thrones (“Juego de Tronos”).

Sin duda, Milly Alcock, quien da vida a Rhaenyra Targaryen en los primeros cinco episodios, ha sido una de las piezas claves para enganchar a los fans en la historia que se sitúa 500 años antes de los sucesos de ocuridos en GOT.

Si bien la precuela no es el primer papel de la actriz australiana, es su papel más importante hasta la fecha y se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de los fanáticos.

Milly Alcock HBO Max

“La joven Rhaenyra Targaryen es la hija del rey, Viserys (Paddy Considine) y su única hija, así que también existe esa tensión adicional. Ella es empujada en una posición que ella no creía que fuera posible y tiene que navegar por el mundo que la rodea y cómo todos los demás se sienten al respecto”, dijo en una entrevista para HBO Max.

Y es que si algo se recalcó desde el primer momento en la serie es que “una mujer no heredaría el Trono de Hierro porque ese es el orden de las cosas”. Sin embargo, es la joven Rhaenyra quien asevera que “cuando sea reina” cambiará ese orden.

“Ella es decisiva. Ella sabe lo que quiere, simplemente no sabe cómo conseguir lo que quiere. Ella nació en la realeza y de alto estatus por lo que tiene una posición de privilegio donde ella no tiene que conformarse. Significa que ella puede salirse con la suya siendo franca y no seguir las reglas. Por eso la amamos, pero también por eso la odio”, confesó Alcock.

Milly Alcock HBO Max

¿Qué hay en su camino? “Los hombres se interponen en su camino. Porque básicamente, toda la trayectoria de su vida es decidida por los hombres”, dijo la australiana. A pesar de su posición de poder por nacimiento, los hombres constantemente rechazan las ideas de Rhaenyra y la pasan por alto, razón por que “tiene que pelear esa batalla”.

La actriz hizo su debut televisivo en un episodio de 2014 de Wonderland, comedia romántica australiana que le abrió las puertas a otros proyectos de la televisión local y según ha dicho, la actuación era todo o nada para ella

Según reveló, ella ganó el papel de Rhaenyra de forma “muy casual”.”Fueron literalmente dos autocintas que hice en Australia para ‘un proyecto desconocido de HBO durante la pandemia. Y luego, como dos semanas después, obtuve una llamada telefónica y mi vida cambió”, reveló.

Milly Alcock HBO Max

Para Alcock, la compañía de Emily Carey (quien da vida a Alicent Hightower) fue muy importante durante su paso por la serie. “Me hice muy amiga de Emily Carey. Alicent y Rhaenyra tienen una relación tan importante y ver cómo cambia esa relación es realmente clave para la historia. Ambas somos mujeres jóvenes haciendo un show importante que generalmente se basa en hombres. La adoro y, como Rhaenyra, soy muy protectora con ella”.

La relación Rhaenyra y Daemon Targaryen

No es ningún secreto que el universo GOT incluya situaciones incestuosas sin embargo, no faltaron los señalamientos por la relación tío-sobrina de Rhaenyra y Daemon.

En una reciente entrevista con el New York Post, Milly Alcock dijo: “Creo que es complicado. Creo que Daemon es bueno para ella… Pero si es o no lo correcto, el tiempo lo dirá. Rhaenyra está en una edad en la que no puede distinguir la diferencia entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente ni ha pasado por esas experiencias. Creo que entiende que hay un sentimiento aquí con Daemon, pero no está muy segura de dónde aterriza, y cómo comportarse con él y navegarlo”.