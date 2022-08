House of the Dragon: ¿quién es quién en la precuela de ‘Game of Thrones’ de HBO Max?

Quién es quién en House of the Dragon, la serie de HBO Max Estos son los personajes que le darán vida a la historia.- Instagram @houseofthedragontvhbo

Este domingo 21 de agosto se estrena House of the Dragon, la ansiada precuela de Game of Thrones que muchos estaban esperando desde hace dos años, cuando se confirmó su realización.

Esta llegó después del fin de la serie que conmocionó al mundo y que dejó a todos con ganas de más luego de las aventuras de Jon Snow y compañía.

Ahora, esta nueva producción promete contarnos más detalles sobre la historia de Viserys, que debe enfrentar un desafío para ocupar el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen, girando en torno a la familia que reinó durante casi 300 años los Siete Reinos de Poniente.

¿Quién es quién en House of the Dragon, la serie de HBO Max?

Viserys Targaryen

Es interpretado por el actor, Paddy Considine. Le dará vida al Rey fue elegido por los señores del Poniente para suceder a Jaehaerys en el Gran Consejo de Harrenhal. Medios como Fayer Wayer aseguran que lo veremos como una persona cálida, amable y decente.

Daemon Targaryen

A este guerrero y jinete de dragones lo llevará a la pantalla, Matt Smith, mejor conocido por su papel de un joven Felipe de Edimburgo en ‘The Crown’. Es el hermano menor del Rey Viserys, con la verdadera sangre del dragón.

Rhaenyra Targaryen

La actriz Emma D’Arcy se mete en la piel de la princesa primogénita que luchará por su puesto en la corte. De pura sangre valyria y jinete de dragón, reclamará siempre el lugar que le pertenece.

Rhaenys Targaryen

Por su parte, Eve Best, será la princesa esposa de Lord Corlys Velaryon, que fue descartada como heredera al trono porque favorecían a su primo, Viserys, por ser hombre.

Alicent Hightower

La actriz Olivia Cooke será la hija de Otto Hightower, la mujer más hermosa de los Siete Reinos pero también llena de inteligencia política después de criarse en la Fortaleza Roja, cerca del monarca y su círculo más íntimo.