‘House of the Dragon’: 5 cosas que quizás no sabías de Milly Alcock (dejó la escuela)

La protagonista de 'House of the Dragon' tiene casi una década de trayectoria | Imdb

House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, ha logrado atrapar a las audiencias tal como su predecesora con una fascinante historia sobre la pugna por el Trono de Hierro y las actuaciones de un elenco de primer nivel que mezcla experiencia y frescura.

Y es que el reparto de la serie de HBO, ambientada casi 200 años antes de los eventos de su antecesora y centrado en la casa Targaryen, está conformado por actores veteranos y rostros jóvenes como Milly Alcock, la actriz que interpreta a la joven princesa Rhaenyra Targaryen.

5 datos de Milly Alcock, la actriz de Rhaenyra en House of the Dragon

Aunque no es ninguna novata en el mundo de la actuación, la actriz está probando por primera vez las mieles de la fama global gracias a su extraordinaria personificación de la versión juvenil de la hija del rey Viserys Targaryen I en la ambiciosa adaptación de la novela Fire and Blood de George R. R. Martin.

Tras el estreno de la producción, la popularidad de la talentosa intérprete de 22 años de edad no ha hecho más que crecer como la espuma, así como también el interés de los seguidores del programa sobre su vida. Por esto, aquí te contamos 5 cosas de ella que quizás no sabías.

Dejó la escuela

La histrionisa dejó la escuela secundaria Newtown High School of the Performing Arts de Sydney en su último año luego de ganarse un papel en la película Upright (2019).

El cronograma de filmación chocaba con su itinerario de clase, por lo que Milly decdió abandonar su educación en la recta final para perseguir su sueño de convertirse en actriz.

“La escuela nunca ha sido para mí. Nunca he sido alguien que prosperó en un entorno escolar. Hay una estigmatización de las personas que abandonan la escuela. Pero no pude rechazar a Upright”, dijo al Sydney Morning Herald.

“Lo encontré ridículo y exasperante. No podía decir que no y no podía dejar que el miedo y la ansiedad de no terminar la escuela me persiguieran, porque eso habría frustrado todo el propósito de irme”, explicó la famosa nacida en el año 2000.

Debutó como actriz hace 8 años

Aunque la primera actuación de Amelia May Alcock fue en el teatro de su iglesia en su natal Sídney a los 6 años, su estreno como actriz en las pantallas no se dio sino hasta su adolescencia.

Alcock debutó en la actuación con un rol menor en la serie australiana Wonderland en 2014. No obstante, su papel más destacado antes de Rhaenyra Targaryen es el de Meg en la cinta Upright.

De hecho, por su destacada actuación en este proyecto cinematográfico, la famosa ganó el primer premio de su carrera: el Rising Star del Casting Guild of Australia en el año 2018.

Trabajó en un restaurante lavando platos

Con el fin de sustentarse mientras construía su carrera en el mundo de la interpretación, Milly tuvo que recurrir a un empleo secundario y consiguió uno lavando platos.

“Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Estaba lavando trastes en un restaurante, viviendo en el ático de mi madre. Esto no le sucede a la gente como yo. Fue increíblemente rápido”, expresó la luminaria a Just Jared sobre su rol protagónico en House of the Dragon.

Intentó ser youtuber

Cuando tenía alrededor de 12 años, Milly Alcock creó un canal de YouTube pero sus días como youtuber fueron muy cortos pues solo subió un par de videos grabados en su habitación en 2013 antes de abandonar su cuenta.

Es amante de la fotografía

Aunque la actuación es su gran amor, Milly también es una apasionada por la fotografía. La artista retomó su hobby durante el confinamiento por coronavirus y ha publicado algunas de sus fotos en su perfil de Instagram.

Entre las imágenes que ha compartido esta fotógrafa amateur se encuentra una en blanco y negro en donde se puede ver a unos niños jugando en las calles.