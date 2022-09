Verónica Castro preocupa a los fans: asegura sentirse sola y abandonada

Verónica Castro se sinceró en una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, sobre lo mucho que le han afectado las pérdidas de seres queridos alrededor de ella. También manifestó algo que encenció la preocupación en los fans y es que parecería que ya está pensando en morir.

La actriz que está próxima a cumplir 70 años en octubre, ha estado alejada de los reflectores, recluída en su casa en Acapulco, donde asegura sentirse “tranquila”.

‘La Vero’ mencionó a su colega Andrés García, quien se encuentra mal de salud y que en los últimos meses ha hablado de querer partir a causa de los dolores que sufre. Esto la ha llevado a reflexionar sobre su vida y el paso del tiempo.

“Estoy bien, estoy contenta, estoy a gusto, estoy tranquila, tengo paz, tengo lo que andaba buscando desde hace un buen rato cuando estaba en mi trabajo, vivo mi tiempo de entregarme a mis pensamientos, a mi oración, a mi yo interno, meterme otra vez en mí, y pensar ¿Qué hice?, ¿Qué pasó?, ¿Qué no hice?, ¿Qué dejé de hacer?, o ¿Qué quiero hacer y dónde estoy parada?, la paz es muy importante”, dijo.

A pesar de verse espectacular y estar en su lugar especial, no ha sido una temporada fácil para Verónica y es que en los últimos años ha sufrido varias pérdidas de seres queridos, especialmente la de su madre Socorro.

“Me pegaron muy duro, porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida que fue mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas”.

Doña Socorro falleció a los 85 años en abril de 2020, lo que afectó mucho a la actriz. Era también madre de Beatriz y del productor de televisión José Alberto “El Güero” Castro. Además, fue una segunda madre para Cristian Castro y su hermano Michel, ya que siempre estuvo ayudando a Verónica con su crianza.

Al parecer el tiempo no ha terminado de sanar las heridas de la conductora, al grado de sentir que su madre “la llama”. “No sé si decirte si me he sobrepuesto o es como que siento que de repente mi mamá me anda como llamando y le digo ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llaman, pero…”.

Verónica Castro goza de buena salud y está próxima a estrenar la película “Cuando sea joven”, la cual marca su regreso a la pantalla. Hace unas semanas, su hijo Cristian aseguró estar preocupado por ella y que es el primero en pedirle que regrese a la actuación apra animarla. “He sido seguidor de mi mamá aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones”, reveló en entrevista para el programa Telenoche.

El llamado ‘Gallito Feliz’ también dijo que ha tratado de convencerla para salirse de México y vivir con él en Sudamérica.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, comentó.