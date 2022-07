Andrés García y los mayores excesos que le cobraron factura: “Probé de todo y sin medida”

Al actor dominicano, Andrés García, la salud le está pasando factura. Y es que con 81 años de edad ha sufrido ya dos caída, una de ellas se golpeó la cabeza y entre exámenes médicos y evaluaciones tiene un diagnóstico de cirrosis, además de otros padecimientos.

Su soledad y la relación con sus hijos también lo tienen inmerso en una situación muy difícil, tanto que ha pensado hasta en acabar con su vida.

El intérprete de “Pedro Navaja” está claro que su juventud de excesos y abusos, en parte son causantes de varios de sus padecimientos, entre ellos cirrosis, la última fase de la enfermedad hepática crónica.

“Es una cosa que no para ahí, es una cosa terrible. Porque además, no sé si por la cirrosis, también he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído; casi no oigo. Entonces, por eso pasan cosas como las que pasó hace un ratico (dificultad para escuchar), que alguien me empieza a hablar queriendo pasarse de listo y me pone histérico”, dijo.

Entre alcohol y fiestas

En una entrevista que le realizaron el pasado 19 de julio en el programa Ventaneando, el actor dominicano admitió que el consumo de alcohol ha sido constante en su vida durante décadas.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila. Si me eché fácil 30 años en fiestas y parrandas”, dijo.

Además del tequila y demás bebidas alcohólicas que consumió sin medida durante sus años de fiesta, tuvo otros excesos, la cocaína, droga ilegal que probó en la primera mitad de sus veinte y desde ese entonces se volvió consumidor habitual.

“Combinaba el tequila, el perico [cocaína]… Entre los 20 y 25 años fue que me la dieron a probar y me gustó”, confesó Andrés.

Andrés García advirtió que hablar de su experiencia con la droga no es para que se aventuren a probarlas, sino para que todos entiendan lo dañina que es para el organismo, tanto que hoy tiene cirrosis.

“La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo ustedes, porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”.

“Yo no hice caso, tampoco soy muy obediente. Desde hace ya muchos años me recomendaron amigos doctores -porque mis parrandas eran de dos semanas seguidas- ‘bájale, Andrés, porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. Pero no hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, agregó

Según el portal de Univisión, el actor ya no consume esta cocaína pero impactaron gravemente en su salud.

Pensar, cómo me voy

Hace pocas semanas tuvo una recaída que lo mantuvo en el hospital, pero al darle de alta vivió momentos complicados en la soledad de su casa.

“Empecé a medio caminar un poquito ayer (domingo), pero llevaba como 15 días que no podía caminar, andaba en silla de ruedas. Y llegué a pensar: ‘¿qué caso tiene andar viviendo en malas condiciones?’, voy a prepararme mi salida”.

El periodista indagó aún más en cómo se sentía el actor al verse enfermo y si había considerado quitarse la vida. “Sí. Llegué a pensar en un par de momentos, en un par de veces, tan incómodo con tantos dolores, que luego, además, está la edad que tiene uno”, declaró Andrés García.

“Pero gracias a Dios, las atenciones de Margarita (Portillo) me sacaron de esa onda”, dijo sobre su esposa que pese a estar separados desde hace unos años, no ha dejado de estar con él en esta situación tan complicada.

“Yo pensaba cómo irme... uno era meterme en las olas, unas olas peligrosísimas que matan a cualquiera en la playa. Decía: ‘me meto en la ola, pero qué tal si luego salgo y no me muero o quedo con los huesos rotos’. No me gusta la idea de darme un balazo, nunca me ha gustado porque se ve feo. Pensé en buscar una pastilla -que las hay- para irse tranquilamente... sé quién las tiene, no llegué a hacerlo porque quizás me faltaron pantalones”, explicó García.