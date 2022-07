¿Se parecen al actor? Ellos son los hijos de Andrés García

Tras las dos aparatosas caídas y el diagnóstico de cirrosis, el actor Andrés García de 81 años de edad dice que pese a estar recuperado, se siente débil y asegura que su muerte está muy cerca.

“La verdad sí la siento cerca porque estoy muy golpeado, muy lastimado, me duele todo el cuerpo. A parte de eso, tengo antecedentes que me han mermado mucho mis facultades (...) He estado muy relacionado con la muerte desde hace muchos años. Toda mi vida he estado en peligro de muerte, más de veintitantas veces con la muerte al lado, ya casi la conozco”, dijo el actor en una entrevista al programa Venga La Alegría.

Pero lo que más llama la atención es que luego de estas declaraciones aparecieron dos de los cuatro hijos del protagonista de Pedro Navaja, Andrés García Jr. Y Leonardo García, ambos junto a su madre Sandy Vale.

Reencuentro entre hermanos

Andrés Jr. Y Leonardo se reencontraron en el puerto de Acapulco, Guerrero, lugar donde reside el histrión de origen dominicano desde hace varios años.

Leonardo, de 49 años, fue quien publicó algunas fotos del encuentro con su hermano.

“Con mi madre hermosa y mi precioso hermano Andrés García Jr.”, escribió en una de sus publicaciones del domingo 10 de julio.

Guapos como su padre

¿Qué se parecen a su padre? Pues en las fotos publicadas no se puede negar que entre padre e hijos hay un parecido indiscutible, además de ser tan guapos como el actor en sus buenos tiempos de galán.

El problema está es que Andrés García no quiere nada con sus hijos, pues en los momentos más difíciles que ha pasado con sus reciente problemas de salud y que asegura ha estado al borde de la muerte, ninguno de ellos le han “echado la mano”, reseñó Milenio.

El reencuentro de Andrés Jr., de 53 años, y Leonardo se suscita solo un par de días después de las fuertes declaraciones que hizo su padre respecto a los nuevos cambios que hizo sobre su testamento.

No están en el testamento

Andrés confesó al programa De Primera Mano que en su testamento contempló a su esposa, Margarita Portillo, como la heredera de la mayoría de sus bienes pues se ha dado cuenta que es una “buena mujer”.

Según el actor, pese a que viven separados, Margarita es la única que ha salido en su auxilio en sus diferentes situaciones de salud.

“Venimos de la Notaría y estoy poniendo las cosas a nombre de ella (Margarita), la mayoría y algunas otras a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen”, advirtió.

Reveló, además, que en su herencia solo incluyó al hijo que ella tiene, Andrés López Portillo, porque los de él no lo han ayudado.

“Los hijos también están para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado más que el hijo de Margarita, Andrés López Portillo”, confesó.

No hay acercamiento

En los últimos días Andrés Jr. Y Leonardo solo se han limitado a poner fotos de su reencuentro y de los lugares que han visitado con su madre, Sandy Vale.

En ningún momento se han referido a su padre ni tampoco han hecho publicaciones que evidencien que existe un acercamiento, al menos para preguntar cómo va la salud de Andrés.