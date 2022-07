En fotos, te contamos la historia de amor de Andrés García y Margarita Portillo

El estado de salud de Andrés García ha alarmado al mundo del espectáculo desde que se diera a conocer que habría sido hospitalizado tras sufrir una fuerte caída en su casa de Acapulco.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook la noche del pasado 5 de julio, el primer actor de 81 años reveló que se abrió la frente por el accidente sin ahondar en los detalles.

No obstante, el histrión Roberto Palazuelos, uno de sus amigos más allegados, destapó a Hoy que el protagonista de telenovelas como Mujeres engañadas ameritó ser internado.

Más adelante, la tarde del miércoles 6 de julio, García decidió romper el silencio y se abrió sobre su deteriorada salud en una sincera entrevista con el programa de espectáculos De primera mano.

“Te mentiría si te dijera que (estoy) bien”, comenzó a compartir en la plática celebrada desde su casa, según recogió Univisión. “Ayer (martes 5) yo me estaba muriendo”, aseveró.

En la charla, Andrés reconoció que no hizo caso a los médicos cuando le aconsejaron menguar su estilo de vida fiestero porque podía desarrollar una cirrosis, enfermedad que ahora padece.

“No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, se lamentó. “Es una cosa terrible porque, además, no sé si por la cirrosis, también he perdido la memoria inmediata”.

“He perdido el oído, casi no oigo”, contó. “Me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, en los nudillos y en los omoplatos”.

Admitió que no ha querido acudir más a hospitales; asimismo, dijo desconocer qué pudo producir su caída, aunque cree que fue causada por de uno de los ansiolíticos que toma.

Igualmente, develó estar sufriendo pesadillas en las que aparecía “peleando con guerreros de otros países” que ocasionan que despierte magullado debido a los golpes que se da.

A raíz de su delicada situación, su esposa, Margarita Portillo, le pidió que abandonara la residencia en la playa donde vive solo y se mudara con ella para poder brindarle los cuidados que necesita.

“Llevo con ella dos días, ya estoy mejorando poquito a poco”, agregó sobre su vida de vuelta al lado de su pareja, con quien atravesó una crisis en años recientes y vivían separados.

La historia de amor de Andrés García y Margarita Portillo

Después de varias experiencias fallidas en el terreno del amor, García conoió a Portillo finales de la década de los noventa y comenzaron su relación en el año 2000.

En una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando América en 2013, la pareja relató cómo fue que coincidieron en la vida y empezaron su relación de más de 20 años.

Durante la plática, el artista narró que cuando se fijó en ella por primera vez no se conocían. Según recordó, ese día, estaban en la población mexicana Tres Marías y su ahora esposa llevaba un vestido “muy lucidor”.

Asimismo, en la plática para la emisión especial, Portillo añadió que un sobrino de ella que conocía a Andrés fue quien los presentó en una misa de San Judas Tadeo en la playa.

No obstante, aunque comenzaron una relación poco después, no caminaron al altar sino hasta más de tres lustros. “Te visualicé como mi pareja, porque fácil no eres (…), cuando te propuse que nos casáramos hace dos o tres años… Ya habíamos pasado 14 años juntos”, comentó.

Por su parte, la acapulqueña compartió que lo que la conquistó del famoso es su sentido del humor. Además, de que es un hombre culto, con conversación y muy afectuoso. “Me gustó lo que a veces no me gusta de ti. Eso que hace que la vida sea tan entretenida”, agregó.

De acuerdo a varias entrevistas, los enamorados se casaron en el año 2011; sin embargo, tras dos décadas de idilio y en medio de plena pandemia, decidieron terminar su matrimonio definitivamente.

La estrella explicó que la separación se debía a que ya no funcionaban como marido y mujer. “Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacia el otro, ya no tiene caso seguir”, dijo a Venga la Alegría en 2020. “No funciona estar cerca el uno del otro, porque son puros pleitos”.

Antes de esta crisis, ya llevaban tiempo separados. De acuerdo a García, ambos se veían pocas veces lo que era cada vez más incómodo. Por ello, él le propuso divorciarse, pero ella no aceptó. Entonces, le pidió que cada uno hiciera su vida aparte.

En otras entrevistas ese año, aseveró que ya estaban en pleno proceso de divorcio. Empero, aunque los trámites estaban en marcha y no vivían juntos desde 2018, la pareja logró salvar su matrimonio.

En enero de este año, el actor destapó al programa Hoy que recuperaron el amor entre ellos y decidieron darse una nueva oportunidad como esposos.

“Ha sido una vida llena de emociones, diferente, pero muy difícil para mí, muy difícil. Pero hemos seguido adelante porque a esta etapa de nuestra vida nos damos cuenta que nos queremos y hemos decidido seguir adelante juntos para siempre”, expresó Margarita.

Sin embargo, aunque la pareja no precisó cuándo decidieron volver a estar juntos, el galán compartió ante las cámaras su secreto para mantener viva una relación.

“El amor es el que se conserva a base de cariño, el cariño es lo que conserva la relación entre una pareja, las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe, el sexo (…) yo creo que en lo personal que ese es el secreto”, afirmó.

Ahora, Margarita brinda todo su apoyo a Andrés para afrontar el complicado episodio de salud que atraviesa en esta etapa de su vida y demuestran que sus votos están más fuertes que nunca.

Las esposas de Andrés García antes de Margarita Portillo

Antes de conocer a Portillo, el nacido en República Dominicana estuvo casado tres veces. En 1967, caminó al altar por primera vez con Sandra Vale con quien tuvo dos hijos: los actores Leonardo y Andrés Jr.

Tras su divorcio de Vale, se casó por segunda vez con Fernanda Ampudia en 1974. En esta relación, el icónico galán de melodramas tuvo otra hija: la actriz y presentadora de televisión Andrea García.

Luego del fracaso de este consorcio, encontró nuevamente el amor en Sonia Infante. Ambos se casaron en 1980, pero su matrimonio acabó tras 12 años. Finalmente, en1997, conoció a Margarita. El resto es historia.