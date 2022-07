Los hijos de Andrés García opinan sobre la polémica con su hermana: el menor está preocupado

La aparatosa caída de Andrés García y su diagnóstico de cirrosis, ha puesto a temblar a toda la familia, no sólo por todo lo que significa la condición de salud en un hombre de 81 años, sino por las declaraciones que ha ofrecido el actor para demostrar que se encuentra bien pero que sus relaciones con sus hijos son complicadas y no tiene apoyo.

El intérprete de “Pedro Navajas” asegura que ninguno de sus hijos biológicos se ha preocupado por él e inclusive comentó que había desheredado a su hija, Andrea García por acusarlo de abuso sexual cuando era niña.

Según Tiempox, Andrea intentó contactar con su padre en reiteradas oportunidades y de todas las maneras posibles para que le aclare el motivo de esas declaraciones y dejarle claro que jamás ha dicho algo negativo sobre él.

En un video, la también actriz explicó lo sucedido: “Nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá”.

Asegura que ha intentado contactar con él y no lo ha logrado, mientras el actor de origen dominicano cambió nuevamente su testamento para dejarle todos sus bienes en vida a la que es actualmente su esposa, Margarita Portillo.

Leonardo quiere reconciliación

El segundo hijo de García, Leonardo García, expresó su preocupación por todo lo que está sucediendo entre su hermana Andrea y su padre, quienes están distanciados desde hace mucho tiempo.

El también actor de 49 años dijo que no está muy claro en lo que sucede pero que espera, por el bien de toda la familia, que exista una reconciliación entre su hermana y su padre.

“Me estoy enterando de eso, no sé ni qué está pasando sinceramente […] Andrea es buena onda, no sé qué pasó, qué chisme haya por ahí, algo me comentaron”, dijo en un encuentro con la prensa el pasado 14 de julio a las afueras de la iglesia en donde le dieron el último adiós a Susana Dosamantes, a quien quería como una tía, reseñó Univisión.

Dejó claro que el carácter de su padre de 81 años de edad es muy fuerte, al igual que Andrea, pero respeta lo que cada uno quiere hacer por su vida y aboga para que esta situación termine de la mejor manera.

Leonardo estuvo con su padre

Recientemente, Leonardo y Andrés García Jr. se reunieron en Acapulco con su madre, Sandra Vale.

Confesó que también pudo ver a su papá y convivieron durante todo un día.

“Fue a mi departamento, comimos y luego se quedó ahí conmigo en la noche y luego ya de regreso a su casa. Está bien dentro de lo que se puede hacer, positivo yo aquí estoy”, dijo.

No tengo problemas con Andrea

También habló sobre su relación con su hermana menor y aseveró que “nunca hemos tenido problemas”.

Recordó que hace algunos años le dio hospedaje tras su regreso de Estados Unidos.

“Se quedó en mi casa hace algunos años cuando llegó de Los Ángeles y luego encontró su casa y ahí estuvo”.

Dijo que Andrea es una mujer muy reservada con su vida y “se resguarda”.

“Yo si soy un poquito más sociable”, destacó.