¿Quiénes recibirán herencia? Estos son todos los hijos de Andrés García

La salud de Andrés García ha causado gran preocupación entre sus seguidores, debido a que los últimos meses ha presentado un avanzado deterioro físico y han surgido nuevas enfermedades. Recientemente, el actor dio a conocer que había sufrido una caída que le dejó una herida profunda y dejó entrever que sus días comienzas a terminarse.

García se habría caído luego de ingerir un medicamento de uso psiquiátrico, el cual no era original, según declaraciones de su doctor. Además, estaría padeciendo cirrosis, por lo que debe mantener una alimentación saludable.

El histrión dominicano de 81 años fue uno de los galanes más populares de los años 70, 80, 90 e inicios del 2000, participando en más de 100 créditos, entre telenovelas, películas, series y hasta obras teatrales.

En medio de su triunfo frente a las pantallas, se vio envuelto en distintas polémicas por ser mujeriego y ha sido él mismo quien ha contado sus muchas relaciones sentimentales. Se casó cuatro veces y tiene tres hijos.

Los hijos de Andrés García y su relación

En 1967 se casó con Sandra Vale con quien tuvo a sus dos hijos Andrés junior y Leonardo.

Tras divorciarse contrajo nupcias 1974, con Fernanda Ampudia, y fruto de su matrimonio nació Andrea García.

En medio de los problemas de salud del artista, Andrés y Leonardo aparecieron juntos en Acapulco donde se encuentra su padre. Sin embargo, el gran ausente fue el actor pues la relación de padre e hijos no es la mejor.

Andrés García Jr.

El primogénito del actor le siguió los pasos en el mundo de la actuación, aunque su carrera la desarrollo en Miami, Florida. La comunicación entre ambos es casi nula.

Leonardo García

Es el segundo hijo de García y ha destacado en proyectos como “Los Rey” y “Tanto amor”, aunque desde hace algunos años se alejó de los reflectores para dedicarle tiempo a sus negocios.

Aunque también mantiene distancia con su padre es el que más contacto ha tenido.

Andrea García

La única hija de Andrés es la que se mantiene en total distanciamiento. La también actriz y modelo lo habría acusado de haber abusado de ella por lo que él la ha negado como hija.

“Pues cómo no -voy a estar enojado-, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mi ella ni siquiera existe”, reveló.

El dominicano resaltó en una entrevista que ninguno de sus hijos se mantiene al pendiente de él ni lo visitan, confirmando así que el distanciamiento entre ellos continúa.

Ante la escasa relación familiar, el actor decidió que será el hijo de Margarita Portillo, su esposa, quien formará parte de su herencia y no sus hijos biológicos.

“Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen. Porque los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí no me la han echado, más que el hijo de Margarita, ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme”, expresó.