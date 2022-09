“Ya no quisieron pagar”: Talina Fernández enfrenta nueva crisis tras el caso de Coco Levy

A finales de junio, el hijo de Talina Fernández, Jorge Coco Levy, fue señalado por al menos 15 mujeres por presunto abuso sexual. El productor se habría aprovechado de su puesto y del deseo de muchas jóvenes de querer triunfar en el espectáculo para cometer acciones bajas.

Han sido varias chicas que han alzado la voz en contra de este, recibiendo apoyo de las famosas que exigen justicia por todas.

Desde que estalló el escándalo, Talina Fernández, madre del productor, ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por lo sucedido pero ella se ha mantenido firme con no dar declaraciones de ningún tipo. Eso sí, poco antes del estreno de Master Chef Celebrity en el que participa, la llamada “Dama del buen decir” le dijo a los reporteros que si seguían sobre ella, abandonaría el programa. “¡Basta! Permítanme, ¿qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, ¡olvídenlo!, ¿ok?”, dijo en durante un encuentro con la prensa.

Ahora la conductora atraviesa por una complicada situación laboral y según se ha informado, podría deberse a las denuncias por abuso sexual en contra de su hijo.

Una fuente cercana a la familia reveló a una revista de espectáculos que Talina Fernández está pagando las consecuencias ya que nadie quiere darle trabajo.

La conductora tenía su propia sección en “Sale el sol” sin embargo, hubo un la producción y quedó fuera. Ante esto, su hijo Pato Levy le puso un programa de radio pero perdieron el espacio radiofónico porque los patrocinadores ya no quisieron seguir apoyándolos.

“Hace unos días les llamaron para darles las gracias, les dijeron que el principal patrocinador se había salido del proyecto por el escándalo del hijo mayor de Talina y que les agradecían su colaboración, pero ya no eran requeridos”, reveló la fuente a dicha publicación. Agregó que la conductora está atravesando una crisis económica ya que no tiene forma de solventar sus gastos por lo que ha buscado formas de obtener ingresos, incluso a distancia.

“A través de una app que se descarga, ella envía saludos en 750 pesos, pero la verdad es que no ha tenido una buena respuesta en ello y no le ha generado ningún ingreso”, apuntó.

Desde mediados de 2020 ya se hablaba de una crisis para “la dama del buen decir” ya que en medio de la pandemia de COVID-19 dejó su programa de radio. En aquel entonces tomó la decisión de vender sus joyas.

A pesar de la situación, ese mismo año se unió al matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol, como una de las conductoras principales. Además tiene su propia sección en la que narra anécdotas de su vida privada así como de otros famosos de antaño con los que convivió.

“Sí, llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas. Salí de Televisa, no me dieron, ¿cómo se llama eso cuando te pagan la salida? Pues aquí no me tocó. Entonces, he pasado momentos muy difíciles. No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará”, dijo en una entrevista.

También señaló que “no es ninguna vergüeza” pasar por problemas económicos. “No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará”, afirmó.

A pesar de las dificultades, la conductora ha estado bien acompañada de su pareja

Talina dio a conocer que le había dado una nueva oportunidad al amor de la mano del empresario José Manuel Fernández, de 80 años, a quien conoció en enero. Su nieta María Levy compartió un par de fotografías en redes sociales en las que se ve la mano de la conductora con un anillo promesa, el cual representa que estarán juntos en las buenas y las malas.