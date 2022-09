“Es una tóxica”: piden a Camilo que deje de llevar a Evaluna a todos sus conciertos

Ha sido una gran temporada para Camilo y Evaluna Montanter y es que tras estar ausentes varios meses por la pandemia, el embarazo y el nacimiento de índigo, finalmente han vuelto a la acción.

La pareja ha tenido una agenda llena con el tour “De adentro pa’ afuera”, el cual tuvo varias fechas por Europa y próximamente estará por Estados Unidos. En junio, Camilo dio un par de conciertos en México sin embargo, debido a que contrajo COVID-19, se vio obligado a cancelar su concierto en la Ciudad de México.

Ahora, el cantante finalmente cumplió la promesa de reponer el evento, presentándose con gran éxico en la Arena de la Ciudad de México.

El intérprete ha estado acompañado de Evaluna en toda la gira, quien además ha subido al escenario con él para cantar los temas que grabaron juntos como “Machu Picchu”, “Índigo” y “Por pimera vez”. Eso sí, la cantante no ha dejado de ser criticada.

Y es que si no es por su aspecto, es por llevar a su bebé a los conciertos, “exponiéndola” al ruido. Ahora, algunos han señalado que “es una tóxica” por estar siempre con Camilo.

“Yo quería ir al.concierto de Camilo, no al de Camilo y Evaluna”. “Yo no sé ganas de traer a su llavero todo el tiempo, eso ya no es romántico es tóxica la vieja! Camilo se disfruta mejor solito”. “Si Camilo es insoportable, tener que aguantar a Evaluna en todos sus conciertos es peor”. “Por qué siempre tiene que meterla a cantar?? qué dependencia!!”. “Ella es una tóxica que no lo deja respirar, Camilo date cuenta!!”, se lee en redes sociales.

El intérprete de “Ropa cara” siempre se ha caracterizado por mostrarse siempre amable pese a los cuestionamientos, por lo que no ha temido responder con elegancia para defender la relación que tiene con Evaluna.

“Me siento muy orgulloso de la relación que tengo con Evaluna. Yo tengo el placer de servirle y acompañarla en su florecer. Y ella se siente afortunada de estar a mi lado”, expresó en una ocasión.

Camilo reconoció que aunque sus publicaciones en redes sociales siempre publica muestras de afecto y amor, también enfrentan momentos difíciles que no van a exponer.

“La gran mayoría de nuestra relación no cabe en las redes sociales. Hemos tratado de ser honestos con la gente y abriendo un poquito la ventana a nuestra realidad”, mencionó.

Hace poco, Evaluna y Camilo preocuparon a los fans por lucir “cansados y desanimados”

Durante su paso por Europa, en redes sociales circularon videos en los que, según los fans, lucen “agotados y desanimados”.

La pareja es conocida por la gran energía que desborda sobre el escenario sin embargo, en esta ocasión encendieron la alerta de que no estaban al cien por ciento. Aunque no faltaron aquellos que aprovecharon para criticarlos por “descuidar su imagen”, hubo quienes defendieron que es “entendible” que estén cansados ya que no es fácil ser padres primerizos.