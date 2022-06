Evaluna y Camilo reaparecen en el escenario y preocupan a los fans por lucir “cansados y desanimados”

Camilo se encuentra más feliz que nunca ahora que regresó a los escenarios con su gira “De adentro pa afuera”, siendo España una de sus paradas más ambiciosas. Pero su felicidad no sólo está en el hecho de que volvió a cantar en los escenarios luego de una pausa, sino que ahora lo hace acompañado de Evaluna y su hija Índigo.

El cantante tuvo que cancelar sus conciertos de París y Londres por falta de unos permisos sin embargo, el reencuentro con sus fans le ha dado razones para dar lo mejor de sí en otros escenarios donde todo se llevó a cabo con normalidad.

Eso sí, en redes sociales han circulado videos en los que aparece cantando el tema “Machu Picchu” al lado de Evaluna en los que según los fans, lucen “agotados y desanimados”.

Evaluna y Camilo volvieron a compartir el escenario

Desde hace varias semanas la pareja compartió videos de sus ensayos, dando la premisa de que volverían a compartir el escenario tras un pausa para dedicarse a su hija.

La pareja es conocida por la gran energía que desborda sobre el escenario sin embargo, en esta ocasión encendieron la alerta de que no estaban al cien por ciento. Aunque también no faltaron aquellos que aprovecharon para criticarlos por “descuidar su imagen”.

“Se ven agotados, desanimados, miradas perdidas, desarreglados. Supuestamente se vestían con “Ropa Cara” Balenciaga, Gucci, Prada”. “Lindos pero creo que onda con su vestimenta?”. “La falda del colegio y el overol del conserje... Nueva moda”. “O sea pero algo raro tienen ellos”. “Así ando el domingo con el animo de Evaluna”. “Súper extraños”. “Yo sólo veo que están agotados”. “Perecen peleados, siempre están sonriendo y ahora nada”.

Desde que nació Índigo, algunas personas se han dedicado a señalar especialmente a Evaluna. En redes sociales es común leer que la maternidad “no le sentó bien”.

“Ella es hermosa pero como que la maternidad no le sentó bien lo q m gusta q es real no como esas artistas q al mes perfectas y la realidad es otra”. “Mi vecina se viste como Eva luna pero ella ya tiene 75 años”. “Eva necesita ayuda”. expresan.

Por suerte, la pareja tiene un séquito de fans dispuestos a defenderlos de quienes sólo se dedican a atacar.

“Amigos, tienen un bebé recién nacido, es obvio que están cansados y que casi no duermen, y sobre la vestimenta de los dos, no los encuentro mal”. “Entiendan que no todos siguen la moda ellos tienen su propia identidad ustedes quieren siempre parecerse al resto sean felices”. “Acaban de ser mapadres y están en un mundo nuevo hermoso y agotador!! los abrazo y aguante el pelo como se puede y la ropa como se puede en esta etapa”.

Para Camilo y Evaluna han sido tiempos de cambio y están viviendo el momento a su manera

A pesar de que su rutina ha cambiado por completo, ambos siguen siendo muy entregados a su carrera y a los fans.

El intérprete de “Ropa cara” siempre ha agradecido el apoyo de los fans, así como el de Evaluna y todo su equipo de producción. Por ello, no pierde la oportunidad de publicar mensajes de alientocon los que inspira a todos.

“El año pasado LA TRIBU estaba en este lugar, con máscaras, sentados y con distanciamiento... imaginando cómo sería cuando pudiéramos vivirlo saltando y gritando con libertad! Y anoche pudimos vivirlo! No cabía un alfiler, y no solo porque estuviéramos sold out, sino porque la energía de ustedes llenaba cada esquinita del Wizink!Definitivamente no tengo memoria fotográfica, pero alucino con la idea de que creo que me acuerdo de todas sus caras de anoche!GRACIAS MADRID!!! Nos vemos AQUÍ MISMO, en el Wizink este 27 de Julio!!!”, escribió en una publicación reciente.

Aunque Evaluna ha sido más discreta en su perfil, también ha plasmado lo mucho que disfruta cantar al lado de su esposo.