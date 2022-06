Además de Evaluna, estas famosas se comieron su placenta después de dar a luz

Desde poderosos aportes nutricionales hasta la prevención de la depresión posparto, mucho se habla sobre los posibles beneficios de consumir la placenta después de dar a luz y, aunque todavía no hay conclusiones científicas que los confirmen, diversas famosas, como Evaluna Montaner, decidieron comerla luego de traer a sus bebés al mundo.

Hace tan solo unos días, el esposo de la cantante, Camilo Echeverry, reveló durante una entrevista que la recién madre decidió ingerir la placenta de su embarazo luego de dar a luz a su hija Índigo.

“Mi esposa dio a luz en la casa y la dula, que es la que preparó todo lo de la placenta y nos ofreció como toda la gama”, dijo el artista durante una entrevista, lo que generó risas entre los presentes.

Él defendió la decisión de su esposa y detalló que la placenta fue tomada en cápsulas.

“A mi esposa se la encapsularon y se la comió”, dijo el intérprete.

El consumo de placenta genera opiniones divididas, y es que mientras algunos hablan sobre los poderosos beneficios que trae a la madre, hay quienes señalan que puede traer graves consecuencias de salud.

Organismos como Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no recomiendan el consumo de la placenta debido a que pueden estar colonizadas de bacterias, sin embargo hay quienes tienen la firme confianza en los beneficios.

Estas famosas se comieron sus placentas después de dar a luz al igual que Evaluna Montaner

Jennifer López

La cantante decidió consumir la placenta de sus mellizos en cápsulas, pero esto no fue lo único que hizo, sino que también la usó sobre su piel. Según fue revelado, la artista pagó tratamientos para usar su placenta en procedimientos de belleza.

Kim Kardashian

Con el nacimiento de su hijo Saint West, Kim consumió su placenta deshidratada en pastillas, esto con el propósito de evitar la depresión posparto.

“Me ‘he comido mi placenta’, me refiero a que la estoy consumiendo deshidratada y convertida en una pastilla, no es que la haya frito y me esté comiendo como un filete algo que ha pensado mucha gente”, dijo la famosa en ese entonces.

Hilay Duff

La actriz decidió tomar su placenta en un batido, pero además reservó algunas partes en su refrigerador para hacer otras bebidas en un futuro.

Duff dijo que aquel había sido “el smoothie más delicioso que jamás había tomado”.

Anahí

La ex RBD se sumó a la tendencia de los batidos de placenta y aseguró que esto le trajo grandes beneficios en la recuperación posparto, además de aportarle muchas vitaminas.