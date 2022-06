Fans defienden a Evaluna luego de darse a conocer que se comió su placenta tras el nacimiento de Índigo

Evaluna Montanter y Camilo están viviendo su mejor momento luego de darle la bienvenida a su hija Índigo a principios de abril. Aunque tomaron la decisión de no mostrar su rostro por respeto a su privacidad, los fanáticos han inundado las redes sociales con halagos y buenos deseos para todos desde el primer momento.

Aunque ambos artistas suelen ser muy activos en redes sociales, no revelan demasiado de su vida personal. Es hasta ahora que Camilo dio algunos detalles que sorprendieron a todos.

Y es que durante su viaje por España, el cantante fue invitado al programa La Resistencia, donde fue cuestionado sobre su faceta como padre y de la maternidad de Evaluna.

En un momento, los presentadores bromearon sobre las famosas que se coment la placenta tras dar a luz, a lo que Camilo respondió con la naturalidad que lo caracteriza: “A mi esposa se la encapsularon y se la comió”.

“¡¿Se la comió y qué tal?!”. “Nosotros pedimos comida de fuera”, dijeron con asombro los presentadores.

Aunque el colombiano lo tomó con humor, en redes sociales llovieron burlas y críticas, especialmente hacia Evaluna.

“Confirmado: son una secta”. “Qué rarita la Evaluna”. “Esto es real??? confirmo que Evaluna está loca y quiere llamar la atención”. “Qué ignorante Evaluna puede ser perjudicial para su salud”. “Se supone que se comen la placenta para tener células madres buenas para el hijo pero no será eso canibalismo o algo similar?”. “Antes me parecían super tiernos, ahora me están dando miedo”.

Por supuesto, muchas mujeres salieron en defensa de la hija de Ricardo Montaner, asegurando que es algo común e incluso algunas compartieron su experiencia con ello.

“Yo hice lo mismo! Tiene su explicación del por qué no se cocina ni nada. La placenta se reseca y luego se tritura y se mete en cápsulas”. “¿Y tanto desinformado en los comentarios? La placenta se procesa y se vuelven pastillas. Aporta demasiados nutrientes no piensen que la sacan y se la comen cruda”. “A ver pero dice que la ENCAPSULARON!!! o sea pasó por un proceso!!”. “Es súper normal comer la palcenta después del parto, no entiendo por qué se escandalizan en los comentarios”.

Si bien comer la placenta (se le llama placentofagia), no es algo nuevo, ha estado recibiendo mucha atención en los últimos años en parte porque cada vez más famosas hablan públicamente de ello.

La placenta está cargada de hierro y vitaminas B6 y B12, así como de estrógeno y progesterona, hormonas reproductivas que abundan durante el embarazo pero disminuyen después del parto, lo que puede contribuir potencialmente a la depresión posparto (DPP). Por ello se ha estudiado cómo comer placenta ayuda a que las mamás no presenten este problema.

También se cree que puede prevenir la anemia, ayudar a aumentar el suministro de leche y equilibrar las hormonas. Lo que es muy importante recalcar es que debe ser la placenta propia, ya que consumir la de otra mujer sí puede representar riesgos a la salud (hepatitis, VIH).

Aún hay muchas opiniones dividas respecto a la placentofagia ya que no hay evidencia suficiente que avale sus beneficios reales y se teme que pueda haber consecuencias graves debido a las bacterias que contiene.