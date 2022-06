Fans defienden a Camilo y Evaluna luego de que paparazzis exhibieron el rostro de Índigo

Evaluna Montanter y Camilo están viviendo su mejor momento luego de darle la bienvenida a su hija Índigo a principios de abril. Desde el primer instante, los fanáticos han inundado las redes sociales con halagos y buenos deseos para todos y aunque no muestran el rostro de la pequeña, no deja de llenar a todos de alegría.

Eso sí, los paparazzis hicieron enfurecer a los fans luego de haber interceptado a los cantantes durante su estancia en Monterrey, México.

Luego de dar un concierto en dicho estado, reporteros y fotógrafos se reunieron afuera del hotel donde se estaban hospedando para captarlos con su hija. Si bien Camilo les extendió un saludo a lo lejos, Evaluna, quien estaba cargando a Índigo, luchaba por mantenerla oculta con mantas.

En un momento, se alcanza a ver el rostro de la pequeña lo cual llevó a los fans a exigir respeto.

“Tienen que respetar que Camilo y Evaluna hayan tomado la decisión de NO MOSTRAR a índigo, no por ahora por lo menos. no pueden ir por ahí grabandolos y subiendo el vídeo como si mostrar la cara de su hija fuera una primicia, son unos asquerosos e irrespetuosos”. “Respeten la privacidad por favor”. “Camilo y Evaluna quieren privacidad con lo de Índigo ,ellos no la quieren mostrar”, “Qué falta de profesionalismo no respetar la privacidad de una bebé que ellos mismos pidieron, ojalá les den el castigo por esto”, “Grabaron a la beba sin taparle la cara sabiendo bien que ellos no quieren mostrarla. Que asco y que falta de respeto”, expresaron en redes sociales.

Además, invitaron a otros fans a respetar y no compartir las imágenes por más que se emocionen de ver a la pequeña.

“Se supone que nosotros, si decimos ser Fans de Camilo y Evaluna somos los primeros que deberíamos de respetar su privacidad. NO DIFUNDAN EL VÍDEO!! Índigo no puedes ser expuesta de esa manera”. “Yo lo único que pido/deseo es que si le van a sacar fotos a evaluna o a camilo con índigo en brazos (sin ellos saberlo) NO MUESTREN LA CARITA DE LA BEBÉ. Respeten su decisión de no mostrarla”.

La pareja está retomando su agenda tras la recuperación de Evaluna y ha sido el primer viaje de la niña por lo que ha sido toda una sensación.

“Nos fuimos con más maletas que nunca. Por ahí si alguien tiene experiencia de cómo se viaja siendo papá con la familia entera y hacer pocas maletas, recibo sugerencias, gracias”, expresó Camilo.

Hace unos días, el intérprete de “Ropa cara” compartió un video en el que estaba ensayando para su show junto a Evaluna. Ambos lucen muy enérgicos y felices como siempre, especialmente porque finalmente volverían a compartir el escenario.

Toda la familia Montaner y Echeverry tienen un acuerdo para no mostrar el rostro de Índigo. Si bien los tíos y abuelos han mostrado vistazos de la pequeña, ninguno ha revelado más por respeto a la decisión de sus padres.