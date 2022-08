Novia de Sebastián Caicedo envía fuerte indirecta a Carmen Villalobos y fans la defienden

Hace unas semanas se conoció que Sebastián Caicedo tiene un nuevo romance, tras anunciar su separación de Carmen Villalobos.

El actor generó polémica al ser captado con la modelo Julieth Román , durante un concierto de Marc Anthony en Medellín.

En algunas fotos se ve a Sebastián muy amoroso con la modelo, dándole un beso en la mejilla, por lo que sospechan que su relación ya tiene tiempo, y fue el detonante de su separación con la actriz.

Aunque el actor no ha confirmado nada, tampoco lo negó, y durante una reciente entrevista a People en Español, donde fue consultado sobre su supuesta nueva relación dijo “solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Todo a su debido tiempo”.

Recientemente, la modelo estalló en las redes, y envió una poderosa indirecta, que muchos aseguran es para Carmen Villalobos.

La indirecta de la novia de Sebastián Caicedo a Carmen Villalobos

La joven ha recibido miles de críticas en las redes, al ser señalada como la culpable de la ruptura de Carmen Villalobos y Sebastián.

Por eso se cansó de los ataques y respondió de manera contundente, enviando además una gran indirecta, que podría ser para la actriz colombiana.

“¿Estás seguro en dar juicios de cuánto valgo? Cuando ese Mono se parcho y se sentó hacerme y pulirme con su gran amor y hacerme a su imagen y semejanza sabiendo de antemano que ese man es perfecto y vienes tú a darme valor. Se nota que no tienes idea quien soy y lo que he vivido, siempre me veo con el valor que me dio mi Padre y es un valor incalculable así que no pierdas tu tiempo al tratar de dar juicios de personas insatisfechas y vacías” , dijo Julieth.

Además, aseguró que quienes la juzgan solo se critican a ellos mismos. “Recuerda mi nombre es eterno y tus juicios hacia mí son el espejo de lo que ves en ti. SOY LA HIJA DEL REY, no necesito más”.

Este mensaje, que compartió con sexys fotos de ella ha generado polémica en las redes, y los fans de Carmen salieron a defenderla de inmediato.

“Esta mujer quién se cree, no le llega ni a los pies a Carmen”, “es que Carmen no tiene competencia, tú no eres nada”, “Sebastián eligió a la peor, y a ti también te hará lo mismo”, “no ataques a Carmen porque te las verás con nosotros, y tienes todas las de perder”, y “eres tan equis, que Carmen está brillando, feliz, y tú aquí amargada enviando indirectas”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

A pesar del nuevo romance de Sebastián, Carmen se ha mostrado muy feliz y tranquila en sus redes, concentrada en su proyecto como conductora en Top Chef VIP, dejando claro que sigue adelante y con la cabeza en alto.