Karla Luna: esto es lo que dijeron Karla Panini y su ex que volvió a indignar a los fans

Karla Panini y Karla Luna eran uno de los dúos más populares de la televisión por sus ocurrencias en el show de “Las lavanderas”. Sin embargo, terminaron envueltas en el escándalo luego de una gran traición.

En 2012 Luna se enfrentó al terrible diagnóstico de un cáncer y ese mismo año comenzaron a surgir rumores de una infidelidad del esposo de su esposo, Américo Garza, con Panini. En es entonces, Panini tenía una relación con Óscar Burgos, pero se separaron en cuanto se confirmó la infidelidad.

A pesar de la ruptura, las comediantes tuvieron que seguir con una gira que ya tenían pactada y para sorpresa de todos, lograron coordinar a la perfección su participación.

Karla Luna y Karla Panini ¡Se están peleando! Da inicio el suelo de Las Lavanderas ¿Quieres a Karla Luna o Panini? pic.twitter.com/l8GWRyf1VN — #ETN 🎶 🇲🇽🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇸 (@EricTamezNews) July 28, 2015

Luna se separó de Garza en 2013 y rompió relación con Panini. Tras varios años feliz, disfrutando de sus hijos y luchando por recuperarse, finalmente falleció el 28 de septiembre de 2017 a causa del cáncer que padecía.

El escándalo ha continuado desde entonces pues poco a poco se revelaron detalles de la traición de Panini como que incitaba a Garza a tratar mal a su aún esposa Karla Luna.

Han pasado cinco años desde la muerte de Luna y Américo Garza y Karla Panini siguen tras ella

Recientemente Garza y Panini hicieron una transmisión donde hablaron mal de Luna y arremetieron contra su familia. Esto sucedió días después de que Rubén, hijo mayor de Luna, reprochó que no le han permitido tener contacto con sus hermanas menores, quienes quedaron a cargo de Garza.

El enojo del joven estalló luego de que Karla Panini compartió una fotografía en Instagram con ellas en una celebración de cumpleaños. Un usuario comentó que deberían dejarlas ver a la familia de Luna, a lo que Panini contestó que “ellos han preferido hacer un show mediático”.

Rubén no se quedó callado y envió un contundente mensaje: “Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, eso que dices, si no las vemos es por algo es verdad y ese algo no es la falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas”.

Panini respondió: “Ridículo! Pelea dime las cosas de frente o por tel! Toda tu familia tienen nuestros contactos! Aaaa pero no! Es mejor, en redes porque tú y tú ridícula familia sacan provecho económico, siempre lo han hecho así, ya dejen de engañar a la gente con su cara y su pose de ‘víctimas’ que ya nadie les cree! Ponte a jalar, Niño! Que en vida de tú madre sólo le diste problemas, ningún orgullo ni tú ni tú hermana psicópata, solo le sacaban lana y lo siguen haciendo todos”.

Tras el escándalo que se armó con en hijo de Luna, Americo y Panini hicieron una transmisión en vivo para acalarar asuntos pendientes.

Américo Garza (ex esposo de Karla Luna Q.E.P.D) salió a dar unas declaraciones y a contar “su verdad”.



Menciona que Karla Luna le fue infiel con un narcotraficante, motivo por el cual ya no quería estar con ella. pic.twitter.com/PyZWt6ApCv — La Comadrita (@LaComadritaOf_2) August 25, 2022

En el video, el empresario originario de Monterrey señaló que Luna le fue infiel en repetidas ocasiones y que incluso lo fue con un narcotraficante.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, indicó Garza y agregó que esto lo llevó a recibir amenazas de muerte.

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar”. Asimismo mencionó que también le fue infiel con alguien del canal en el que trabajaban y que lo de ellos era “un matrimonio infeliz”.

Esto por supuesto causó gran indignación en los fans

“Nada cambia el hecho de que maltrataron a una mujer con cáncer terminal y tuvieron un amorío a sus espaldas”. “Ni se necesita ser especialista en lenguaje corporal para darse cuenta que mienten”. “En esta vida todo se regresa... Espero que estén preparados!!”. “Lo único que están buscando es cámara a costa de Luna , tienen hambre”, se lee en redes sociales.