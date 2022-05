Karla Panini enfurece a los fans tras burlarse de los memes que le hacen por la traición a Karla Luna

Durante años, Karla Panini se ha enfrentado a los señalamientos por haber traicionado a su amiga y compañera, Karla Luna, lo que la llevó a ser la imagen de un sin fin de memes.

Aunque en varias ocasiones se ha burlado de la situación, fue hasta ahora que volvió a convertirse en una “lavandera” para reaccionar a las burlas que le hacen por su relación con Americo Garza.

En un video que publicó en Instagram, Panini aparece vestida como el personaje que le dio fama en televisión y mostró algunos memes en pantalla.

“Reaccionando a los memes de la vieja esa Panini. ¡Porque se los merece!”, se lee en la descripción de la publicación.

“Te aplaudo esa creatividad mijo, sigue dedicándote a esto”, dijo, haciendo referencia a quien hizo el meme.

“Tal vez Anahí no hubiera hecho unas enfrijoladas tan c*** si alguien no le hubiera robado el esposo a su amiga”, se lee en otra imagen.

Karla Panini Karla Panini reacciona a memes de su traición

Panini, en su personaje expresa: “Pos eso sí estoy de acuerdo. Mija Anahí, no cocinas tú, eso se vio a leguas ahí. Mejor no hagas nada porque nomás te exhibiste”.

Los fans no olvidan ni perdonan el escándalo

Usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato al video. “Búrlate bastante pero lo que hiciste no te lo borras ni con el mejor jabón. Por que eso lo llevas en tu alma. Que no es tan buena”. “No das gracia”. “Tu sí pudiste meterte en donde no????”. “Cuánto cinismo”. “Deja de publicar cosas que no, tu t hiciste gracia a luna jamás brillaras sola. Pena te debería de dar”, se lee.

¿Qué pasó entre Karla Luna y Karla Panini?

Karla Luna murió en 2017 víctima de cáncer Agencias

Karla Panini y Karla Luna eran uno de los dúos más queridos de la televisión sin embargo, terminaron envueltas en escándalo luego de una gran traición.

En 2012 Luna se enfrentó al terrible diagnóstico de un cáncer y ese mismo año comenzaron a surgir rumores de una infidelidad del esposo de su esposo Américo Garza, con Panini. En es entonces, Panini tenía una relación con Óscar Burgos, pero se separaron en cuanto se confirmó la infidelidad.

A pesar de la ruptura, las comediantes tuvieron que seguir con una gira que ya tenían pactada y para sorpresa de todos, lograron coordinar a la perfección su participación.

Luna se separó de Garza en 2013 y rompió relación con Panini. Tras varios años feliz, disfrutando de sus hijos y luchando por recuperarse, finalmente falleció el 28 de septiembre de 2017 a causa del cáncer que padecía.

El escándalo ha continuado desde entonces pues poco a poco se revelaron detalles de la traición de Panini como que incitaba a Garza a tratar mal a su aún esposa Karla Luna.