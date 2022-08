Famosos que no se han casado pero llevan años juntos y tienen una relación inquebrantable

Casarse no es una regla para vivir un amor intenso y tener una relación duradera. Y es que aunque los cuentos de hadas y películas nos han planteado que tener una gran boda debe ser el fin último de todas las parejas, algunos famosos han dejado claro que no siempre es una prioridad.

Quizá es un paso que simplemente no se adapta a todos los estilos de vida y así como hay muchas parejas que son felices con “papel en mano”, otras están perfectamente satisfechas con el compromiso que tienen sin necesidad de ello.

Estas parejas de famosos han demostrado que pueden vivir su amor de forma libre pero eligiéndose cada día, sin un papel de por medio. Eso sí, si algo tienen en común la mayoría es que son muy celosos de su privacidad.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001, durante el rodaje del videoclip Escape y desde entonces se volvieron inseparables. Hicieron pública su relación en 2002, pero se han mantenido bastante privados a lo largo de ésta. En 2011 aseguraban que estaban dispuestos a formar una familia juntos pero nunca hablaron de casarse.

En 2017 le dieron la bienvenida a los mellizos Nicholas y Lucy, y dos años después nació su hija Mary. Aunque constantemente circulan rumores de que ya han contraído matrimonio o de que pronto lo harán, ellos se han enfocado en vivir el momento y celebrar los años que llevan juntos sin cumplir expectativas ajenas.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han estado juntos desde hace 8 años sin embargo, no han dado señales de tener planes de boda. Esto ha llevado a que constantemente sean cuestionados sobre por qué no quieren dar ese paso y tener un compromiso legal.

Lo que es un hecho es que ambos han formando una de las relaciones más estables del espectáculo, dejando claro que no necesitan un papel que avale su amor. “Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo la actriz en una ocasión.

Angelique ha dejado claro que la felicidad no está únicamente en casarse y tener hijos sino en disfrutar la vida al lado de la persona correcta y enfocarse en perseguir sus pasiones.

Eva Mendes y Ryan Goslying

Ryan Gosling y Eva Mendes son dos grandes figuras de Hollywood pero son pocas las veces que se dejan ver en público o que hablan de su vida privada. Se conocieron en el set de la película The Place Beyond the Pines en 2011 y desde entonces han sido inseparables. Hoy tienen dos hijas: Esmeralda y Amanda.

Quizá su hermetismo ha sido una de las claves de su relación tan sólida o así lo ha dejado ver el actor en algunas entrevistas. Incluso ha afirmado que sus hijas no tienen idea de que tienen padres famosos.

Por su parte, Eva Mendes ha revelado cómo es que establece los límites entre su privacidad y vida profesional cuando se trata de dar detalles sobre su familia. “Hablaré de ellas, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria. Y como mis hijas aún son muy pequeñas y no entienden lo que significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme su consentimiento “.

En una entrevista de 2015 con People, Gosling habló con franqueza sobre cómo es su vida con Mendes y sus dos hijas. “Suena tan cliché, pero nunca supe que la vida podría ser tan divertida y tan grandiosa”, dijo. “Es el cielo. Es como caminar por un campo de flores todos los días. Vivo con ángeles”.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas

Una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Se conocieron en 2013, pero fue hasta 2015 que confirmaron que tenían una relación. Su hijo Diego nació en 2016. Aunque no se han casado oficialmente, se comprometieron en 2018. Eso sí, ellos han demostrado que no necesitan un papel para reafirmar su amor ya que todos los días trabajan juntos para mantener el balance en su hogar y en lo profesional.

En una ocasión, la actriz reveló que más que para “iniciar una vida juntos oficialmente”, casarse sería una forma de celebrar la historia que ha construido con Marcus.