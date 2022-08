Reviven en redes el día que Shakira se no se dejó tocar por Adal Ramones sin su consentimiento

Shakira ha estado en tendencia en los últimos meses por la escandalosa separación de Gerard Piqué así como por la fuerza con la que está tomando un nuevo camino. Sin embargo, hace unos días la conversación dio un giro hacia un acontecimiento que la marcó en el pasado.

Usuarios de redes sociales encontraron el video de un incómodo momento que vivió durante su participación en el programa Otro Rollo, conducido por Adal Ramones.

A mediados de los noventa, el programa comenzó a dar sus primeros pasos, ofreciendo segmentos de variedad entre entrevistas, monólogos y sketches humorísticos. El programa fue adquiriendo gran popularidad y llegó a tener invitados de talla internacional como Will Smith, Britney Spears y The Backstreetboys.

Adal Ramones Gif Tenor

Fue en 1996 que la colombiana visitó México y llegó hasta el foro donde se transmitía en vivo. Y aunque es bien sabido que el conductor siempre ha llevado sus entrevistas con un humor ácido sin embargo, en esta ocasión “se le pasó la mano”.

Adal comenzó a hacerle varias preguntas que hicieron sentir incómoda a la intérprete de “Ojos así” y es que comenzó a cuestionarla sobre las medidas de su cintura. En un momento inesperado, pone la mano en su cintura para “medirla” por lo que la cantante de inmediato la quita.

Shakira Captura Otro Rollo

“Tú me agarras a mí y yo no digo nada, agárrame”, la reta el conductor a lo que Shakira responde “yo no quiero agarrarte, quién dijo”.

En aquel entonces, Shakira apenas tenía 19 años y estaba promocionando su disco ‘Pies Descalzos’, su tercer album que lanzó el 6 de octubre de 1995.

Shakira Captura Otro Rollo

Aunque el foco era hablar de sus proyectos musicales, en un momento Adal comenzó a cuestionarla respecto a su vida amorosa, pidipendole que describiera a su “hombre perfecto” y que cuánto medía su cintura. Eso fue lo que detonó que la cantante conestara que no se sentía atraída por los hombres que se me fijan sólo en esa parte de su cuerpo.

Ramones continuó con insistencia, por lo que Shakira respondió “no, no, ni te acercas”, haciendo referencia a que él nunca sería su “hombre ideal”.

Shakira nunca se ha dejado de nadie y lo dejó claro desde sus inicios

Aunque la colombiana no suele contestar públicamente a quienes la critican o cuestionan, con sus acciones demuestra su gran elegancia para demostrar de lo que está hecha.

Shakira ha triunfado como cantautora, bailarina, empresaria y embajadora de buena voluntad. Desde su debut en los años 90 hasta la actualidad ha tenido una gran repercusión en la escena musical, convirtiéndose en un referente en la cultura pop que ha conquistado a generaciones.