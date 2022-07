El radical cambio de Will Smith tras meses lejos del escándalo que casi arruina su carrera

Will Smith Will Smith/ Captura video

Han pasado casi cinco meses desde que Will Smith golpeó a Chris Rock frente a todos durante la ceremonia de los premios Oscar pero aún sigue dando de qué hablar.

Y es que no sólo se dieron a conocer los castigos que recibió el actor, entre perder proyectos importantes y ser vetado de la ceremonia por los próximos diez años sino que además decidió alejarse de todo para tratar sus problemas de manejo de ira y sanar espiritualmente.

Muchos especularon que también salieron a la luz supuestos problemas maritales entre Smith y su esposa Jada Pinkett sin embargo, es algo de lo que nunca ha hablado públicamente.

Will Smith Will Smith/ Instagram

Ahora, el protagonista de “Soy Leyenda”, sorprendió con un video en el que ofreció una disculpa pública al comediante, asegurando que por ningún motivo piensa que su comportamiento fue el adecuado.

“No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”, dijo en el video.

Con el rostro demacrado y los ojos llenos de lágrimas, Smith abordó los cuestionamientos sobre si Jada Pinkett Smith, quien fue blanco de las burlas de Chris Rock, lo había incitado a subir al escenario.

“Es como, ya sabes, tomé una decisión por mi cuenta, a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris, Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y a mi familia por el calor que nos provocó a todos”.

¿En dónde estuvo Will Smith todo este tiempo?

#Entretenimiento12y2 Will Smith reaparece en La India para meditar tras escándalo con Chris Rock. pic.twitter.com/VODMMd77LL — Sergio/Karina (@12y2) April 27, 2022

En mayo trascendió a través del portal Entertainment Tonight que Will habría viajado a India en abril para registrarse en una clínica de rehabilitación en donde aprendería a manejar la situación desde la espiritualidad.

Por su parte, una fuente consultada por US Weekly reveló que ese viaje habría sido una “vacación familiar que ya estaba planeada”. Sin embargo, en las fotografías de Smith que circularon en redes sociales se le veía solo, con ropa holgada y muy sonriente. Esto desató a su vez rumores de una posible ruptura con Jada con quien de por sí, ya tenía una relación “poco convencional”.

A principios de junio, Pinkett Smith abordó el incidente por primera vez en un episodio de su serie de Facebook Red Table Talk. “Ahora, sobre la noche de los Oscar, mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar sobre esto y reconciliarse”, dijo. “Con el estado del mundo hoy, los necesitamos a ambos más que nunca. Hasta entonces, Will y yo continuamos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, y eso es seguir descubriendo esto llamado vida juntos”.

Jada aseguró que toda la familia habría estado luchando por sanar pero la apariencia de Will preocupa a los fans, además de que sigue el debate sobre hasta dónde perdonar lo que hizo y si la actriz es o no la villana de la historia.

Will Smith Will Smith/ Instagram

Antes de lo ocurrido con Rock, Will se mostraba feliz en sus redes sociales, viajando por el mundo y experimentando con videos creativos. Tenía un divertido acercamiento con los fans y disfrutaba de sus proyectos.

Mientras la situación en la vida personal y profesional de Will Smith se resuelve, en los últimos meses se ha reportado que películas como This Joka, The Roku, Fast and Loose y Bad Boys 4 tuvieron un impulso inesperado en las diferentes plataformas de streaming. Del mismo modo, su libro de memorias, “Will”, tuvo un aumento considerable en ventas.