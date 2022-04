5 señales de alerta que indican que estás en una relación con una persona manipuladora

La manipulación es una forma de abuso que constantemente pasa desapercibida y que pruede resultar muy destructiva.

Esto en una relación es tan peligrosa como una agresión física ya que se trata de obtener control sobre otra persona. Las personas que manipulan utilizan la distorsión mental y la explotación emocional para influir y controlar a los demás.

Los recientes juicios en los que Johnny Depp y Amber Heard se han enfrentado, han abierto la conversación, una vez más, en torno a los peligros de estar en una relación con una persona manipuladora ya que hay tantos tipos de abuso de por medio.

En corto, Depp fue acusado por Heard de violencia doméstica. La actriz publicó un artículo sobre las agresiones que el actor cometió hacia ella lo que lo llevó a ser vetado de importantes proyectos.

#JohnnyDepp declaró en su juicio contra #AmberHeard:



"Nunca llegué a golpearla. Ni he golpeado a una mujer en mí vida. Ella me humillaba con apodos. El abuso psicológico se queda por mucho tiempo y hasta a veces es peor. Hago esto por mis hijos. No merecen vivir esto." pic.twitter.com/d6qV3WqdrE — Mundo Vengador (@IniciativaV) April 20, 2022

Sin embargo, según testigos, el caso ha estado lleno de incongruencias mientras que en redes sociales, los fans han acusado a Heard de ser una mujer manipuladora, narcisista y hasta psicópata.

Otro caso reciente que ha desatado debate es el de Will Smith y Jada Pinkett. Y es que desde el escándalo en la ceremonia de los premios Oscar en el que estuvieron involucrados, han salido a la luz situaciones que ponen a la actriz como una mujer manipuladora.

Will defendió a Jada de los chistes de mal gusto de Chris Rock pero ésta presuntamente declaró que “no necesitaba ser salvada” y que él había “exagerado”. Will sufrió las consecuencias al perder proyectos y ser vetado de la ceremonia por los próximos diez años pero Jada le dio la espalda.

Posteriormente volvieron a circular las declaraciones que hizo la actriz hace unos años sobre lo mucho que “sufrió” por casarse con él.

Jada Pinkett Smith y Will Smith

¿Cómo saber que estás en una relación manipuladora?

Reconocer la manipulación en una propia relación puede ser difícil porque todo puede comenzar de manera sutil y las señales no siempre son obvias. Con el tiempo, el comportamiento manipulador en las relaciones puede convertirse en una dinámica cotidiana que no debe ser normalizada.Aquí algunas señales que delatan esta situación.

Tu pareja no respeta tus límites

Toda relación sana establece ciertos límites para respetar el espacio del otro sin embargo, cuando una persona es manipuladora, no dudará en cruzarlos. Es posible que no respete tus decisiones cuando algo no te parece y que te obligue a hacer cosas que no quieres.

Acaban de pasar un audio donde Amber Heard admite tirarle "frascos y ollas" a Johnny Depp. pic.twitter.com/aXa2QAwujL — Juanito Say (@JuanitoSay) April 20, 2022

Gaslighting

El llamado gaslighting es común en una relación con una persona manipuladora. Esto sucede cuando la persona te hace dudar de tu percepción de la realidad. Este punto es lo que hace que los demás crean en esa persona, sin cuestionar si sus intenciones son verdaderas o no porque siempre se dejará ver como “encantadora”.

Comportamiento pasivo agresivo

Las personas pasivo agresivas tienen dificultades para expresar sus sentimientos verbalmente. Esto los lleva a suprimir ciertas emociones negativas para después canalizarlas en su pareja de forma “disfrazada”.

Ya sea que se refleje procrastinando, expresando mal humor o actuando obstinadamente, termina siendo una situación tóxica. Además, no dudarán en hacerte sentir mal con bromas pesadas o señalando tus debilidades en forma de “chiste”. Algunas veces puede haber agresiones físicas que disfrazan de juegos.

"No te pedí que lo hicieras" Jada pinkett smith es el claro ejemplo de mujeres de hoy en día que no valoran los sentimientos de un buen hombre.

Ahora will smith esta devastado, le cancelaron varios contratos audiovisuales y esta recluido en centro de rehabilitación.

Jodete jada🤬 pic.twitter.com/wymScY8QMo — Carlos . (@c02214042) April 8, 2022

Juega el papel de víctima

Tu pareja puede victimizarse diciendo que todo es culpa suya pero con la intención de hacerte sentir mal. Siempre encuentra una excusa y esta actitud puede llevar a un comportamiento autodestructivo.

Siempre evitará asumir la responsabilidad de sus acciones. Pueden mentir descaradamente o exagerar las cosas para retratarse a sí mismos de una manera más positiva pero haciéndote quedar mal frente a los demás.

Te aíslan

Una persona que quiere controlarte podría intentar cortar tu contacto con amigos y familiares, especialmente si alguno de tus seres queridos expresa disgusto o desconfianza hacia ésta. Alejarte de tu red de apoyo es una estrategia que te hará dudar de tu decisión de dejar la relación.