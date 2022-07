Shakira terminó arrepentida del consejo de su ex suegra y las redes se lo recuerdan así

Shakira Shakira siguió un consejo de la mamá de Piqué que no ayudó en nada

Ya ha pasado un tiempo desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su ruptura tras una temporada de especulaciones de una infidelidad por parte del futbolista.

Si bien ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ya se ha comenzado a hablar de una batalla legal por la custodia de sus hijos y sus bienes. A la par de esto, cada se dice que cada uno está tratando de solucionar sus propios problemas legales pues mientras Piqué ha sido acusado de tener problemas con sus empresas, la colombiana también tiene demandas por fraudes.

En medio de todo el caos, ambos han sido captados por separado, tratando de rehacer su vida lejos del otro.

La cantante y el deportista parecían tener una buena relación (Instagram)

Eso sí, los fans no olvidan nada y ahora le han recordado a la colombiana uno de sus grandes errores: seguir un consejo de su suegra.

Shakira tenía una gran química con sus suegros Joan Piqué y Montserrat Bernabeu e incluso solían asistir juntos a los partidos del delantero del FC Barcelona.

Pero su relación no sólo estaba en los palcos del estadio. Especialmente con Montserrat, la cantante tenía una complicidad que les permitía compartir hasta consejos de belleza. Aunque en una ocasión las cosas salieron mal.

Shakira Shakira siempre tuvo una buena relación con los padres de Gerard Piqué

En 2021, durante la dinámica Mi vida en looks de la revista Vogue México, la intérprete de “Hips Don’t Lie” hizo un repaso por sus looks más emblemáticos, desde sus días en Pies Descalzos y Laundrey Service, hasta Fijación Oral. Y es que si algo sabemos es que la barranquillera ha tenido una transformación de estilo importante.

Fue entonces cuando confesó uno de los looks que más la ‘sacó de sus casillas’ pues en 2012 sorprendió al cortar su abundante cabellera. Según reveló en la dinámica, habría sido idea de Montserrat.

Shakira desaprobó su pelo corto en reciente entrevista para @VogueMexico



"El peor error de mi vida. Suegra, no vuelvo a seguir tus consejos estéticos"



¿A tí que te parece este look? pic.twitter.com/awcvMKBYA4 — Shakira Vitium Charts 🤖 (@Shakira_Vitium) June 23, 2021

“Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, dijo a la cámara de Vogue México.

Aunque quizá dicho consejo no interfirió en su relación con Piqué, los fans ahora lo han recordado como algo que la cantante tendrá siempre presente pues aunque algunos alabaron su belleza en aquel momento, otros lo calificaron como un look que “no le favoreció”. Eso sí, hubo fans que se identificaron con ella pues según expresaron “todas nos hemos cambiado el look por amor”.

Oh Dios, Shakira se ve hermosa con el cabello corto y rizado. pic.twitter.com/6VKU79Px — T🤖 (@Godyianh) December 18, 2011

”Se veía linda con cabello corto pero lo prefiero largo”. “El cabello largo y rojo era el que mejor le sentaba, el corto no me convence”. “Shakira con cabello corto y rubio es hermosa”. ”Nunca me acostumbré a la Shakira de cabello corto”, se lee en redes sociales.

Sin importar la separación, Shakira siempre buscará una buena relación con sus ex suegros

La colombiana sabe que los padres de Piqué siempre serán los abuelos de sus hijos por lo que a pesar de los problemas que existan con su ex pareja, lo ideal es mantener una relación cordial.