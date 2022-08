Hijo menor de Mariana Levy habla de su hermana y da una lección de amor incondicional

El 29 de abril de 2005, el mundo del espectáculo quedó en shock ante la trágica muerte de Mariana Levy, quien fue víctima de un intento de robo. La actriz dejó tres niños pequeños: María, quien iba con ella en ese momento, Paula y José Emilio.

Pese a haber crecido sin su madre, los tres han crecido como adultos con valores y responsables gracias a la cercanía entre ellos y que siempre estuvieron apoyados por su abuela Talina Fernández y Ana Bárbara.

Aunque lo tres siempre han estado juntos, José Emilio Levy y Paula son los más cercanos entre sí ya que ambos son fruto de la relación de Mariana con José María Fernández “El Pirru”.

A diferencia de María, quien lleva una vida más pública, José y Paula han permanecido lejos del ojo público, salvo algunas ocasiones en las que se dejan ver con Ana Bárbara o con su abuela.

Recientemente José Emilio fue abordado por la empresa y demostró su gran educación al responder a los cuestionamientos con gran calma y elocuencia.

El joven habló de la relación que tiene con su hermana Paula así como del gran cariño que le tiene a la intérprete de “Lo busqué”.

“Somos muy unidos, Paula es mi hermana, es lo que más amo en esta vida, la amo demasiado”, reconoció durante la entrevista.

Además aprovechó para hablar de lo feliz que está de los logros que está teniendo su hermana. “Estoy feliz, porque entró a la universidad”, dijo y agregó que estudiaría “algo de ingeniería de sonido”.

Debido a que Paula ha tenido problemas de salud este último año, el joven dejó claro que siempre estará para apoyarla y reiteró que por ahora se encuentra bien. “Bien, está bien, ha tomado medicamentos, ha estado en tratamiento y ya va mejor”, comentó.

¡Qué lindos! Los hijos de Mariana Levy de visita RT @AnaBarbaraMusic Siempre ay tiempo para el amor!! pic.twitter.com/invxujva — Lupita Reyes (@LupitaReyes) October 4, 2012

Sin duda no hay mayor bendición que una relación sana entre hermanos y con sus palabras, José Emilio dio una lección de amor incondicional.

En días anteriores, Ana Bárbara también habló sobre la salud de Paula: “Estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar La Flaca, Paula, esta situación. Ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien”.

Cabe destacar que José Emilio siempre ha tenido una relación muy estrecha con Ana Bárbara pues ella lo vio desde que tenía meses de nacido. “Yo también me expreso hacía ella con un gran cariño y amor, es como una madre para mí y siempre lo ha sido”, aseveró.

Los hijos de Mariana Levy no tienen buena relación con su padre

En julio, Talina Fernández reveló al conferencista Nayo Escobar que sus nietos viven actualmente con ella ya que no tienen una buena relación con su padre.

“Ahora, cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada y entonces se han venido a vivir conmigo, me están descubriendo un poco”, dijo.