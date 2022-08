Mariana Levy: Talina Fernández relató cómo fueron los últimos minutos de vida de la actriz

El mundo perdió a una estrella el 29 de abril de 2005 luego del trágico deceso de la actriz Mariana Levy, quien falleció de un infarto fulminante después de un intento de robo, tal como explicó su madre, Talina Fernández.

La famosa conductora de televisión abrió su corazón para relatar en una entrevista lo sucedido aquella tarde, enmarcada en el Día del Niño en México, donde se dispuso a pasar un rato diferente al lado de su esposo y sus hijos.

Sin embargo, lo que la protagonista de La pícara soñadora y La última esperanza no se imaginaba, es que perdería la vida frente a sus familiares a los 39 años.

Los últimos minutos de vida de Mariana Levy

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra casa, entonces me habló El pirru (el esposo de su hija), él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado”, dijo la mexicana.

Según las palabras citadas por Milenio, Mariana iba junto con José María Fernández en una camioneta y en la parte de atrás iban sus hijos rumbo a un parque de diversiones a pasar la tarde, no obstante, unos hombres se acercaron para asaltarlos.

“Yo no entendía si Mariana me mandaba a decir eso, salgo de ahí a medio maquillar y llegó a donde me dijo Pirru que estaban. Llegué y preguntó: ‘¿Dónde está mi hija?’ y una enfermera me dice que estaba en el suelo”, en ese preciso momento, Talina Fernández se enteró de la fatal noticia.

“Estaba ahí porque Pirru después del asalto la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla. Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’, regresa corriendo y le dice a Pirru: ‘Me voy a desmayar’ y cae muerta”, explicó.