La verdadera razón por la que Cristian Castro salió de México y ha adoptado looks extravagantes

Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar desde que forma parte del programa ‘Canta conmigo ahora’ y es que optó por aparecer en cada emisión con looks extravagantes que incluyen tintes de diferentes colores y outfits con estampados alocados.

Pese a la lluvia de memes y burlas, el cantante se ha tomado todo con humor pues sabe que es mejor reírse de uno mismo. “Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, dijo en una entrevista con el programa Telenoche.

Su madre, la actriz Verónica Castro, incluso ha salido en su defensa en varias ocasiones, alegando que “no le hace daño a nadie”, algo que los verdaderos fans de ‘los Castro’ apoyan.

Se divierte con el mismo no le hace daño a nadie https://t.co/yAy0OrlWYE — Verónica Castro (@vrocastroficial) July 26, 2022

Aunque lleva varios años radicando fuera de México, muchos se han cuestionado qué hace el intérprete de “Lloviendo estrellas” como estelar de un programa argentino y cómo fue que llegó ahí

Cristian ha revelado en varias ocasiones que tomó la decisión hace unos años de irse para América del Sur con el fin de buscar nuevas oportunidades profesionales sin embargo, hay más detrás de esto.

En una entrevista para Ventaneando, el cantante señaló que abandonó México desde los 90 debido a la inseguridad que ha imperado en el país y que incluso vivió en carne propia varias situaciones que pusieron en riesgo su integridad.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche, pues bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos”, contó Cristian Castro.

A pesar de todo lo malo que vivió, acepta que México siempre será un país hermoso y que de no ser por los atracos, jamás se hubiera salido.

“Pues, ¿por qué más me voy a ir? ¿Cómo los voy a dejar? ¡Nombre! Este país es lo más lindo del mundo, pero otros asaltitos, no sé. Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y, bueno, yo sí me asustó”, continuó.

En la entrevista también mencionó que planea volver a México para vacacionar con su madre. “Sí voy a volver, pues es que México está picadísimo, yo creo que me voy a ir a Acapulco con mi mamá”.

Eso sí, hace unos días reveló al programa argentino Telenoche que le pesa mucho estar lejos de ella y que tiene toda la intención de convencerla de que se vaya a vivir con él.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, comentó.

Cristian reveló la verdad detrás de sus extravagantes looks

No es la primera vez que vemos al cantante teñirse el cabello pues en algún punto de su carrera, adoptó el rubio cenizo como parte de su look. Sin embargo, es ahora que se ha dejado ver con tintes más alocados como el verde, amarillo, naranja y rojo con azul.

Según reveló a Sale el Sol, esto lo hace para divertirse pero también porque está aprovechando antes de quedarse calvo. “Ya me estoy quedando hasta sin cabello, pero allá abajo no... no, allá abajo también me lo pinto”, reveló.