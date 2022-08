El día que Verónica Castro se quitó la ropa en TV: su madre le dió un inesperado consejo

Verónica Castro siempre se ha mantenido libre de escándalos pero en los últimos días ha estado en la mira tras salir en defensa de su hijo Cristian, quien se ha convertido en blanco de memes por sus extravagantes cambios de look.

Aunque es considerada una de las grandes figuras del mundo del espectáculo, en un punto de su carrera tuvo que hacer algo de lo que no estaba convencida. Debido a que últimamente ha estado lejos de los reflectores, los internautas buscan cualquier situación que recuerde la gran trayectoria de la actriz.

Verónica Castro Captura "Esta Noche Mariasela"

Es así como resurgió una entrevista de hace varios años con el programa “A esta noche Marisela” en la que relató cómo fue que se decidió a desnudarse en una película.

“Hiciste una película en el que hiciste un desnudo que juraste no volver a hacer”, cuestiona la entrevistadora. “Sí, El arte de engañar (...) Hice un desnudo...tendría yo unos 16 años...’Bueno mamá' yo decía ‘nunca lo he hecho, no nací para hacer un desnudo, soy actriz, perdónenme yo estudié, soy preparada, ¡cómo me voy a preparar en el cine!”, relató Verónica Castro. “(Mi mamá) me decía ‘ay te puedes desnudar, estás en la edad en la que no tienes que tener vergüenza de tu cuerpo ni nada’”.

Verónica Castro Captura: "El arte de engañar"

En aquel momento, la actriz confesó que desde siempre hablaba con su mamá de los papeles que le ofrecían y los proyectos que aceptaba o no. “Esto lo hablé con mi mamá por supuesto, todo lo hablo con ella, con mi familia, mis hijos... y me ayudan y me dicen ‘sí esto lo veo mal, esto lo puedes cambiar’. Mi mamá me dijo ‘ay estás tan bien, estás tan bonita, qué vean’”, puntualizó Verónica.

Otro personaje con el que Verónica Castro rompió sus propias reglas

Verónica Castro anunció su posible retiro de la actuación Foto: Netflix

Para Verónica, conseguir protagónicos nunca fue un problema pues su talento histriónico y belleza hacían que de inmediato la consideraran. Sin embargo, hubo una etapa de su trayectoria en la que aseguró sentirse encasillada porque todos sus personajes eran heroínas sufridas e inocentes de las telenovelas clásicas. Fue hasta hace unos años que tuvo la oportunidad de participar en La casa de las flores que se sintió liberada de esto.

Eso sí, en esta producción también hizo algo que sorprendió a todos pues el personaje de Virginia de la Mora, fumaba marihuana. La actriz llegó a confesar que había varios detalles que desconocía de su personaje y aunque no estaba de acuerdo con algunas características de este, sus hijos Christian y Michel, la alentaron a aventurarse.